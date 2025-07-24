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Сбор пожертвований якобы на лечение своего ребенка организовали супруги Тотакановы. Это следует из информации Верховного суда Казахстана. Эмоциональные материалы и ложные сведения о болезни несовершеннолетнего публиковались в Instagram-аккаунте в период с 2020 по 2024 годы.

«При этом значительная часть средств свыше 1,3 миллиардов тенге была потрачена на личные нужды – азартные игры, брендовую одежду, поездки и прочее. Для переводов использовались счета Тотакановой, её матери и даже недееспособной бабушки, умершей в 2021 году», - говорится в сообщении Верховного суда.

Супругам предъявили обвинения по двум статьям Уголовного Кодекса: их обвиняют в мошенничестве и легализации денег и имущества, полученных преступным путем. Дело рассматривается в столичном Межрайонном суде по уголовным делам.

Ранее в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова появились подробности этого дела. По его информации больше 6 лет назад в семье Даулета и Толкын Тотакановых родился мальчик по имени Альтаир. Родители поняли, что у ребенка серьезные проблемы со здоровьем - он отставал в развитии, не мог сидеть, ходить и принимать пищу самостоятельно. Специалисты, были готовы провести операцию в Турции за 50 миллионов тенге. Нужное количество денег быстро собрали, однако на этом супружеская пара не остановилась. Порядка 300-400 миллионов родители отдали на рекламу, а вот на лечение малыша, по данным следствия, ушло чуть более 6 миллионов тенге.