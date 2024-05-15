Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет

…Шел 1943 год. Фашисты наступали по всем фронтам. На одном из них новобранец Саип Садыков в первых же боях показал необычайную ловкость и отвагу. И за то был определен командиром в полковую разведку, а затем рекомендован во вновь сформированные части погранвойск.

На долю пограничников легла тяжелейшая задача – обустройство западной границы СССР. Но кроме возведения полностью разрушенных застав и установления погранзнаков воины в зеленых фуражках освобождали села и хутора от недобитых фашистов. Много потерь было в таких боях – противник стрелял из-за углов и укрытий…

Саипу повезло – он остался в живых. За ратную доблесть был удостоен орденов и медалей. Но для него война продолжалась и после Победы. За великолепную военную выучку он был аттес­тован в офицеры и назначен начальником погранзаставы. А граница – рубеж боевой. Даже после полной очистки территории от врага спокойная жизнь пограничникам на западе СССР только снилась.

Какова она, жизнь без тревог, полковник Садыков узнал только через сорок лет с того момента, как был призван на фронт. За эти годы вместе с семьей он несколько раз переезжал с заставы на заставу, из одной республики в другую, пока, наконец, не исполнилась его заветная мечта – служить в родных краях. К тому времени один из опытнейших офицеров погранвойск стал руководителем разведывательной службы на участке границы Восточного Казахстана. А его верная боевая подруга Кулиша – матерью пятерых сыновей и дочери. При этом, отметим особо, всех детей Кулиша родила на заставах. Догадайтесь по имени, где родился их первенец Крымжан?

Дети учились на хорошо и отлично, высшее образование получили все. При этом четверо мальчишек стали офицерами и отслужили положенные годы в системе государственной защиты священного рубежа родины.

– Наш старший брат Крымжан стал майором, высококлассным специалистом связи, вышел в отставку из подразделения Службы охраны Президента, – рассказывает второй сын Саи­па-ага Пиримжан Садыков. Сам он – полковник в отставке, разведчик, прослужил на границе три десятилетия.

После кончины родителей Пиримжан стал центром притяжения в клане Садыковых. Опередил братьев и сестру и по количеству детей – их у него пятеро, и по степени полученного образования: будучи специальным представителем, вернее, начальником оперативной группы Погранслужбы КНБ РК в России, защитил там две диссертации. И теперь остепенен как педагог и философ.

Продолжил традицию Саипа-ага, основоположника династии, его внук Руслан Пиримжанович. Полковник служит в системе Комитета национальной безо­пасности РК.

Братья-близнецы Кайрат и Канат Садыковы ныне полковники в отставке, отслужили в различных погранотрядах более чем по четверти века каждый. И с безупречной офицерской репутацией продолжают трудиться во благо родному Казахстану.

Несколько лет трудилась в редакции пограничной газеты дочь Саипа Садыкова Сара. По полной выслуге отдали погранвойскам ее сыновья – подполковник Эрнар Нурбеков и майор Олжас Нурбеков.

– Подумывает о военной службе и мой внук Данияр, – делится сокровенным Пиримжан Саипович. – И, конечно, если планы его состоятся, то служить он будет в Пограничной службе КНБ РК, здесь профессионалы системы электронной безопасности весьма востребованы. А внук мой к своим 18 годам освоил компьютерную грамотность и всю систему цифровизации на высоком профессиональном уровне. И если выбор Данияром все-таки будет сделан в пользу зеленой фуражки, то наш садыковский календарь общей выслуги лет, отданных делу охраны страны, пополнится новой сотней лет. Пока что, по нашим совершенно четким подсчетам, совокупная выслуга, если считать от дня призыва на войну моего отца до его правнука, составляет 220 лет! (И это единственная в Казахстане династия людей в погонах с таким послужным общим стажем.)

Об остальных правнуках славного стража государственного рубежа – фронтовика Саипа Садыкова рассказывать пока что рано – школьники и студенты, отличники учебы еще стоят перед выбором профессий. Но то, что погранслужба вскоре пополнится новыми офицерами, принадлежащими к садыковской династии, вне всяких сомнений.

В клане Садыковых бережно хранится память о предках, собирается родовая история, ведущая по линии отца к одному из первых казахских государственников великому Толе-би, а по материнской линии – к батыру Райымбеку. Последнего, судя по его деяниям, можно смело назвать пограничником – стражем юго-восточного рубежа Казахского ханства. Кстати, в самом топониме «казах» заложен смысл – «воин, охраняющий рубеж своей земли».

Рассказывая об истории своей семьи, в которой интересы страны поставлены главнее собственного шанырака, Пиримжан Саипович подчеркивает:

– Поминальный ас мы собрали для тех, кто помнит Саипа Садыкова. Но вместе с тем организовали на Родине папы военно-спортивные состязания среди школьников всего Толебийского района по начальной военной подготовке. И спорт, и военное дело в сегодняшнем мире весьма востребованы. Руслан вместе с правнуками отца организовал мотопробег по местам пограничной службы. Они проедут от села Казахстан через Шымкент и Сарыагаш в Кыргызстан и Таджикистан, побывают в Оше, Хороге, Мургабе, Душанбе. И под флагом Казахстана встретятся с тамошними ветеранами войны и границы, поздравят их, поблагодарят за подвиги и ратный труд, подарят памятные сувениры нашей страны. Мы хотим на жизненном примере нашего отца показать молодому поколению, что главное в жизни – постоянное пополнение знаний, несгибаемая воля к достижению цели, готовность к защите Отечества и любовь к родной земле, своему Атамекен.