Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
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Василий Шупейкин, почетный ветеран-пограничник РК
Есть на Земле государства, не имеющие вооруженных сил. Но не бывает стран без пограничников. И это вполне объяснимо, так как само понятие «государство» предполагает строго обозначенную территорию – границу, передовой рубеж. Ее охрана и оборона – священный долг, почетная обязанность. К пограничной службе допускают не каждого, бойцы проходят строгий отбор.