Рост экономики в I квартале составил 4,9% – премьер-министр Казахстана

Национальная экономика адаптировалась к неблагоприятным внешним условиям и вышла на путь стабильного роста. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития страны под председательством главы государства сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

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«Несмотря на сложную внешнюю ситуацию, в 2022 году реальный рост экономики составил 3,2%. В страну привлечено $28 млрд прямых иностранных инвестиций, обеспечен 18-процентный рост. Реальный объем инвестиций в основной капитал увеличился на 8%. Внешнеторговый оборот вырос на 32% и составил $134 млрд», – сообщается в телеграм-канале Правительства.

Также отмечается, что количество работающих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 27% до более 1,8 млн ед. Общая численность занятых в этом секторе людей выросла на 13% и достигла 3,9 млн человек.

В результате доля МСБ в экономике составила уже 36% (33,5% годом ранее).

Принятые в текущем году меры позволили обеспечить стабильное развитие экономики. Так, в январе-марте реальный рост ВВП составил 4,9%.

Положительная динамика формируется по всем основным направлениям:

в строительстве зафиксирован рост на 16%;

в торговле – на 12%;

в транспортной сфере – на 8%;

в обрабатывающей промышленности – на 5,4%.

За три месяца инвестиции в основной капитал увеличились на 16%, а доходы государственного бюджета – на 24%.

В свою очередь, это позволило при уточнении республиканского бюджета на текущий год выделить дополнительно 2,2 трлн тенге на социальные выплаты, развитие здравоохранения, образования, реального сектора экономики и инфраструктуры.

Международные резервы Казахстана составили $94 млрд. В частности, активы Нацфонда выросли с начала прошлого года на $3 млрд и достигли $58 млрд.

Международные рейтинговые агентства подтвердили инвестиционный рейтинг Казахстана, а агентство Standard&Poor's в марте текущего года улучшило свой прогноз касательно нашей экономики.