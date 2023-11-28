Рождественская благотворительная ярмарка Ассоциации супруг послов пройдет в Астане

3 декабря 2023 года Ассоциация супруг послов (ASA – Ambassador's spouses Association) проведет традиционную рождественскую ярмарку в отеле Radisson, сообщает Kazpravda.kz
Вот уже 14 лет супруги иностранных дипломатов, аккредитованных в нашей стране, организовывают благотворительную рождественскую ярмарку.
«Для нашей ассоциации это большая ответственность сохранить такую добрую традицию, как проведение рождественской благотворительной ярмарки в столице Казахстана», – поделилась с SK NEWS президент Ассоциации супруг послов Лениз Гарсия Кореша Барбоза.
Это красочное, яркое и доброе событие в канун волшебных праздников – Рождества и Нового года, – становясь всё более популярным у астанчан, расширяет свои горизонты. Если в первой благотворительной ярмарке приняли участие 15 дипломатических представительств, то нынешняя соберет около 45 посольств.
Главным событием ярмарки, ожидаемым сотнями астанчан, является грандиозная лотерея с розыгрышем более 250 призов. Это поездки в Турцию, ОАЭ, Европу, сертификаты, украшения, брендовая одежда и другое. Все призы можно посмотреть на странице ASA в Instagram.
По традиции будут разыгрываться и подарочные корзины от посольств с гостинцами из разных стран.
Как рассказала SK NEWS супруга замминистра иностранных дел РК Людмила Василенко, участвующая в работе ASA c 2016 года, в прошлом году ассоциация смогла собрать 38 млн 500 тысяч тенге, побив рекорд 2019 года в 35 млн тенге.
«В этом году ассоциация рассчитывает, что собранных средств будет больше. В списке получателей – детские дома и больницы республики», – резюмировала Лениз Гарсия Кореша Барбоза.
Билеты на лотерею по 2000 тенге можно заранее купить в местах, указанных на странице ассоциации в Instagram, либо уже в день мероприятия до 14:00.
«Присутствовать при розыгрыше необязательно – выигрышные номера будут обзваниваться. Можно будет также проверить итоги розыгрыша на странице ASA в Instagram.
Все деньги от продажи лотерейных билетов пойдут на благотворительность, выигрыши – будут только приятным бонусом», – отметили в ASA.