Рождественская благотворительная ярмарка Ассоциации супруг послов пройдет в Астане

Общество
988
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

3 декабря 2023 года Ассоциация супруг послов (ASA – Ambassador's spouses Association) проведет традиционную рождественскую ярмарку в отеле Radisson, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Кульпаш Конырова/SK NEWS

Вот уже 14 лет супруги иностранных дипломатов, аккредитованных в нашей стране, организовывают благотворительную рождественскую ярмарку.

«Для нашей ассоциации это большая ответственность сохранить такую добрую традицию, как проведение рождественской благотворительной ярмарки в столице Казахстана», – поделилась с SK NEWS президент Ассоциации супруг послов Лениз Гарсия Кореша Барбоза.

Это красочное, яркое и доброе событие в канун волшебных праздников – Рождества и Нового года, – становясь всё более популярным у астанчан, расширяет свои горизонты. Если в первой благотворительной ярмарке приняли участие 15 дипломатических представительств, то нынешняя соберет около 45 посольств.

Главным событием ярмарки, ожидаемым сотнями астанчан, является грандиозная лотерея с розыгрышем более 250 призов. Это поездки в Турцию, ОАЭ, Европу, сертификаты, украшения, брендовая одежда и другое. Все призы можно посмотреть на странице ASA в Instagram.

По традиции будут разыгрываться и подарочные корзины от посольств с гостинцами из разных стран.

 

 

Как рассказала SK NEWS супруга замминистра иностранных дел РК Людмила Василенко, участвующая в работе ASA c 2016 года, в прошлом году ассоциация смогла собрать 38 млн 500 тысяч тенге, побив рекорд 2019 года в 35 млн тенге.

«В этом году ассоциация рассчитывает, что собранных средств будет больше. В списке получателей – детские дома и больницы республики», – резюмировала Лениз Гарсия Кореша Барбоза.

Билеты на лотерею по 2000 тенге можно заранее купить в местах, указанных на странице ассоциации в Instagram, либо уже в день мероприятия до 14:00.

«Присутствовать при розыгрыше необязательно – выигрышные номера будут обзваниваться. Можно будет также проверить итоги розыгрыша на странице ASA в Instagram.

Все деньги от продажи лотерейных билетов пойдут на благотворительность, выигрыши – будут только приятным бонусом», – отметили в ASA.

 

#Астана #ярмарка #благотворительность #ASA #супруги послов

Популярное

Все
«Уэмбли» для сельчан
Целебное печенье с экстрактом тополя придумали ученые Kozybayev University в Петропавловске
Очередной «сбрасыватель» мебели привлечен к ответственности в Актау
В районе Турара Рыскулова распахнула двери новая школа на триста мест
Газовый долгострой
Принцип недоверия
Около ста случаев мошенничества в Сети выявили полицейские Казахстана за время трехдневной акции Hi-tech
За последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на более чем 67 млрд тенге
Песочницы за два миллиарда
Укрепление единства
«Я прививки не боюсь...»
В городе горе – гололед
По признакам сепаратизма
Добро пожаловать в Улытау!
«Выйти на новый уровень развития без атомной энергетики не получится!»
Чтобы «летать» по Сети
Аудит проверил стройку
Особенный я!
Работники будущего
Центр генерации новых идей
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Семейных дебоширов возьмут под контроль
«Я прививки не боюсь...»
Укрепление единства
За последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэф…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]