Рождественская благотворительная ярмарка Ассоциации супруг послов пройдет в Астане

Фото: Кульпаш Конырова/SK NEWS

Вот уже 14 лет супруги иностранных дипломатов, аккредитованных в нашей стране, организовывают благотворительную рождественскую ярмарку.

«Для нашей ассоциации это большая ответственность сохранить такую добрую традицию, как проведение рождественской благотворительной ярмарки в столице Казахстана», – поделилась с SK NEWS президент Ассоциации супруг послов Лениз Гарсия Кореша Барбоза.

Это красочное, яркое и доброе событие в канун волшебных праздников – Рождества и Нового года, – становясь всё более популярным у астанчан, расширяет свои горизонты. Если в первой благотворительной ярмарке приняли участие 15 дипломатических представительств, то нынешняя соберет около 45 посольств.

Главным событием ярмарки, ожидаемым сотнями астанчан, является грандиозная лотерея с розыгрышем более 250 призов. Это поездки в Турцию, ОАЭ, Европу, сертификаты, украшения, брендовая одежда и другое. Все призы можно посмотреть на странице ASA в Instagram.

По традиции будут разыгрываться и подарочные корзины от посольств с гостинцами из разных стран.

Как рассказала SK NEWS супруга замминистра иностранных дел РК Людмила Василенко, участвующая в работе ASA c 2016 года, в прошлом году ассоциация смогла собрать 38 млн 500 тысяч тенге, побив рекорд 2019 года в 35 млн тенге.

«В этом году ассоциация рассчитывает, что собранных средств будет больше. В списке получателей – детские дома и больницы республики», – резюмировала Лениз Гарсия Кореша Барбоза.

Билеты на лотерею по 2000 тенге можно заранее купить в местах, указанных на странице ассоциации в Instagram, либо уже в день мероприятия до 14:00.