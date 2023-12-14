Счета предпринимателей незаконно заблокировали в Шымкенте

Руководителя управления государственных доходов наказали в Шымкенте за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Счета 15 предпринимателям Шымкента заблокировали по результатам камерального контроля органы государственных доходов, тем самым парализовав их работу.

Прокуратура признала эти действия необоснованными и внесла акт надзора.

Решения налогового органа были отменены, а руководитель управления госдоходов по Енбекшинскому району и другие виновные привлечены к административной ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность.