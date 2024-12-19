Сенатор Нугманов: Высокие тарифы на комуслуги угрожают бизнесу

В своем депутатском запросе он озвучил необходимость пересмотра тарифной политики для промышленных предприятий малого и среднего сектора

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Высокие тарифы на газ и комуслуги являются одной из ключевых проблем для отечественных товаропроизводителей и создают серьезные экономические риски. Так считает сенатор Амангельды Нугманов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются отечественные предприятия, занимающиеся производственной деятельностью по переработке сырья, производством товаров и услуг с целью их дальнейшей продажи, по его словам, – это высокие тарифы на газ и коммунальные услуги.

«Рост тарифов на природный газ в последние годы имеет неуклонную тенденцию, при этом за последние два года цена на газ увеличилась более чем на 200%, что значительно усугубляет финансовую нагрузку на предприятия малого и среднего предпринимательства», – отметил Амангельды Нугманов.

Сенатор также подчеркнул, что утвержденная система тарификации приводит к несправедливому распределению нагрузки. По его мнению, если не предпринять своевременные меры, существует риск снижения производственной активности предприятий, что негативно скажется на социально-экономической ситуации в регионах.

Для решения обозначенных проблем депутат Нугманов предложил пересмотреть тарифную политику на газ и электричество для промышленных предприятий малого и среднего сектора.