Сенатор Нугманов: Высокие тарифы на комуслуги угрожают бизнесу

Сенат
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В своем депутатском запросе он озвучил необходимость пересмотра тарифной политики для промышленных предприятий малого и среднего сектора

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Высокие тарифы на газ и комуслуги являются одной из ключевых проблем для отечественных товаропроизводителей и создают серьезные экономические риски. Так считает сенатор Амангельды Нугманов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются отечественные предприятия, занимающиеся производственной деятельностью по переработке сырья, производством товаров и услуг с целью их дальнейшей продажи, по его словам, – это высокие тарифы на газ и коммунальные услуги.

«Рост тарифов на природный газ в последние годы имеет неуклонную тенденцию, при этом за последние два года цена на газ увеличилась более чем на 200%, что значительно усугубляет финансовую нагрузку на предприятия малого и среднего предпринимательства», – отметил Амангельды Нугманов.

Сенатор также подчеркнул, что утвержденная система тарификации приводит к несправедливому распределению нагрузки. По его мнению, если не предпринять своевременные меры, существует риск снижения производственной активности предприятий, что негативно скажется на социально-экономической ситуации в регионах.

Для решения обозначенных проблем депутат Нугманов предложил пересмотреть тарифную политику на газ и электричество для промышленных предприятий малого и среднего сектора.

«Необходимо применить практику, аналогичную использованной в городе Шымкент, где резиденты индустриальной и специальной экономической зоны добились пересмотра тарифов и предоставления льготных условий на коммунальные услуги, что позволило снизить тариф на электроэнергию. Такой подход доказал свою эффективность и должен быть масштабирован в целом по стране. Принятие этих мер позволит предпринимателям улучшить эффективность своей деятельности, сохранить высокую производительность, конкурентоспособность и рабочие места, а также создать привлекательный и благоприятный климат для будущих инвестиций», – подытожил Амангельды Нугманов.

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