Пакет важных законов рассмотрели на заседании Сената

Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание, в ходе которого был рассмотрен ряд отраслевых законов и международных Соглашений, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

В ходе заседания депутаты рассмотрели во втором чтении и внесли ряд изменений в Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики», вернув его в Мажилис в новой редакции. Отметим, что рассмотренный закон предусматривает совершенствование системы управления отходами. Кроме того, внесятся важные поправки для дальнейшего развития перерабатывающей отрасли и совершенствования гидрометеорологической службы.

Сенаторы отметили, что речь в Законе идет как о цифровизации экологической отрасли, так и о развитии механизмов углеродного офсета и климатического финансирования, а также сокращении сроков получения экологических разрешений и заключений для инвестиционных проектов и проектов по разведке углеводородов. Исключение составляют разведки углеводородов на море.

Также депутатами был ратифицирован ряд международных документов, включая Законы РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года» и «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года». Принятие законов, как было отмечено, повысит оперативность организации перевозок при выполнении формирований задач по предназначению или участии в совместных учениях.

На развитие эффективного взаимодействия в сфере управления и рационального использования трансграничных вод, а также обеспечение надежной и безопасной эксплуатации водохозяйственных объектов, находящихся в совместном межгосударственном пользовании, направлен Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов».

Наряду с укреплением международного сотрудничества Закон РК «О ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны» создает благоприятные условия для продвижения товаров на рынок Объединенных Арабских Эмиратов, а также увеличения объемов и темпов развития торговли между сторонами.

В числе отраслевых был рассмотрел и одобрен Закон РК «О психологической деятельности», а также Законы РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность участия граждан в принятии решений. В этой связи, одобрен закон, вносящий поправки и совершенствующий правовые механизмы местного управления в регионах. Закон содержит нормы по развитию институтов самоуправления и усиления роли маслихатов. Кроме того, внесены изменения с целью обеспечения финансовой самостоятельности регионов. Надеемся, что принятие закона придаст новый импульс дальнейшему развитию институтов местного самоуправления», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также отметил, что Законом РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» определены права и обязанности оператора электронной торговли, уточнен порядок и условия перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Одобрение Палаты получили также Законы РК «О кредитной рейтинговой деятельности» и сопутствующий ему – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов». Законом, как отметил Маулен Ашимбаев, определены основные цели, задачи и принципы регулирования кредитной рейтинговой деятельности. Также всесторонне регламентированы деятельность агентств, требования к ним и особенности государственного контроля.

Важнейшие нормы по совершенствованию социального законодательства, в том числе миграционной политики, инклюзивной культуры, развитие системы здравоохранения, технического и профессионального образования, объединяет инициированный депутатами Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования социального законодательства». Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в Предпринимательский, Трудовой, Социальный кодексы, Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также в восемь законов Республики Казахстан.

«Одобренный закон призван модернизировать миграционную политику и систему технического и профессионального образования. Кроме того, внесены важные поправки, касающиеся поддержки инклюзивной политики, управления пенсионными накоплениями и совершенствования законодательства в области здравоохранения», – отметил спикер Сената.

Вместе с тем, одобренным сенаторами Законом РК «Об обращении с радиоактивными отходами» и сопутствующими ему – Законами РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения с радиоактивными отходами, энергетики и развития атомной отрасли» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам обращения с радиоактивными отходами и совершенствования регулирования операций по недропользованию» регламентированы классификация радиоактивных отходов, перевод ядерных материалов, радиоактивных веществ в категорию радиоактивных отходов, категорирование объектов обращения с радиоактивными отходами.