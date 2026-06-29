Маулен Ашибаев провел последнее заседание Сената

Сегодня под председательством спикера Маулена Ашимбаева прошло последнее заседание Сената, были подведены итоги законодательной деятельности по обеспечению реализации реформ Главы государства и одобрен ряд законов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Подводя итоги деятельности Палаты, спикер Сената отметил, что за 30 лет Парламент Казахстана стал ключевым институтом представительной демократии. Были приняты решения и законы, которые охватывают все ключевые сферы жизни страны. Парламентская реформа – это ключевая часть стратегии масштабной модернизации на основе концепции «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

«В этот судьбоносный для страны период от себя лично и от имени депутатского корпуса Сената хочу выразить искреннюю признательность Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Мы глубоко ценим высокое доверие, оказанное Главой государства, всестороннюю поддержку и возможность быть непосредственными участниками масштабных реформ. Нашим главным ориентиром остаётся верность курсу Президента страны, направленному на укрепление Независимости, верховенство Закона и служение интересам народа. Сегодня, когда Казахстан переходит на качественно новый этап своего развития, всем прогрессивным общественно-политическим силам принципиально важно объединиться вокруг политики Главы государства для реализации новой Конституции и построения Справедливого Казахстана», – подчеркнул председатель Сената.

Было отмечено, что в рамках прошедшего периода депутатский корпус инициировал и принял целый ряд важнейших законов. Проделана большая работа по законодательному обеспечению модернизационной повестки Главы государства.

«За все годы работы Сенат провел свыше 890 заседаний, одобрив более 3,5 тысяч законов, причем каждый десятый из них – инициирован депутатами. Эти правовые акты заложили фундамент для новой политической, экономической и фискальной модели Казахстана, а также сформировали надежную базу для социальной политики. В приоритете оставались также модернизация судебной и правоохранительной систем, защита прав граждан, верховенство закона и укрепление национальной безопасности. Наряду с законотворчеством, Палата вела активную деятельность по другим направлениям: было проведено более 60 парламентских слушаний и порядка 3 тысяч плановых мероприятий. В Правительство было направлено около 3 тысяч депутатских запросов по наиболее актуальным вопросам. Вся эта масштабная работа строилась исключительно в целях защиты интересов народа и укрепления нашей государственности», – сказал Маулен Ашимбаев и поблагодарил коллег за плодотворную совместную работу во благо страны.

Особое внимание уделено было и деятельности Палаты в регионах, по выстраиванию общественно-политической коммуникации, разъяснению реформ, а также проектам, направленных на раскрытие аналитического потенциала специалистов разных профилей. Спикер Сената высоко оценил работу депутатских групп и диалоговых площадок «Өңір», «Бір ел – бір мүдде», «Ұлттық мүдде», «Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития», а также проектов «Taldau community» при Сенате, объединившего сотни активных граждан.

Кроме того, Сенат активно инициировал социальные и спортивные проекты для развития инклюзии и поддержки параспорта, а также в течение 20 лет организовывал Съезд лидеров мировых и традиционных религий и заседания его Секретариата

В ходе заседания депутаты рассмотрели и одобрили Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городе Астане и городе Бишкеке для нужд Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан, а также резиденций Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан». Ратификация Соглашения, как было отмечено, будет способствовать дальнейшему укреплению казахстанско-кыргызских отношений, развитию политического диалога и расширению двустороннего сотрудничества.

Вместе с тем был рассмотрен и одобрен Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года».

Одобрение Палаты получили Законы РК «О ратификации Соглашения о займе (Второй заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития» и «О ратификации Соглашения о займе (Программа инклюзивного и устойчивого экономического роста) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций». В частности, согласно законодательным нормам, средства займа позволят обеспечить исполнение всех обязательств государства, принятых на себя в рамках республиканского бюджета на 2026 год.

На комплексную систему охраны почв, повышение эффективности использования сельхозугодий и укрепление продовольственной безопасности страны направлен инициированный депутатами Закон РК «Об охране почв», а также сопутствующий ему – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны почв, земельных отношений и агропромышленного комплекса», который был рассмотрен и одобрен по итогам двух чтений.

Еще один одобренный сенаторами Закон – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи». Виды гарантированной государством юридической помощи расширяются представительством адвокатами, юридическими консультантами законных интересов граждан в конституционном производстве. Данная мера позволит предоставлять гарантированную государством юридическую помощь в рамках конституционного производства. Исполнительная надпись между нотариусами в Единой нотариальной информационной системе будет распределяться автоматически. Данный подход позволит сделать процесс вынесения исполнительной надписи более прозрачным, а также призван гарантировать равную нагрузку между нотариусами и исключить факты заинтересованности и сговора.

Кроме того, вводится ограничение срока полномочий председателей Республиканской нотариальной палаты, территориальных нотариальных палат, а также председателей и членов дисциплинарных комиссий четырьмя годами с правом однократного переизбрания.