Лауреатов конкурса для журналистов «Парасат» наградили в Сенате

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Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Парасат» среди журналистов состоялась в Сенате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Председатель палаты отметил ключевую роль средств массовой информации в формировании информационной повестки и разъяснении сути происходящих в стране преобразований. В эпоху геополитических вызовов и развития ИИ, по его словам, важность деятельности журналистов выходит далеко за рамки простого информирования, они служат мостом между властью и обществом.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Сенатом проводится работа по законодательному обеспечению реформ, инициированных Главой государства. На этом пути приоритетное внимание уделяется тесному и открытому взаимодействию Палаты со СМИ.

«Современный Казахстан находится на важнейшем историческом этапе. На общенациональном референдуме, инициированном Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, была принята новая Конституция. И здесь хочется подчеркнуть неоценимую роль средств массовой информации. Именно благодаря открытым дискуссиям, аналитическим публикациям и эфирам масс-медиа, каждая законодательная новелла тщательно обсуждалась и была поддержана нашими гражданами. Более того, представители СМИ, входившие в состав Конституционной комиссии, стали, как справедливо отметил накануне Глава государства, полноценными соавторами Основного закона», – сказал Маулен Ашимбаев, поздравляя журналистов с профессиональным праздником.

В этом году для участия в конкурсе «Парасат» поступило 150 заявок. В числе авторов – журналисты телеканалов, радио, газет, информационных порталов, региональных и международных медиа.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ПАРАСАТ» 2026 года

Лучший телевизионный материал: Ирина Әлімжанова (телеканал «Qazaqstan»), Ердәулет Байдуллаев (телеканал «Хабар»), Алибек Рзабаев (телеканал «Первый канал Евразия»).

Лучшая публикация в печатных СМИ: коллектив газеты «Время», Гүлзина Бектасова (газета «Aiqyn»), Қарагөз Сімәділ (газета «Ana tili»).

Лучшая публикация в интернет-издании: Руслан Ғаббасов (информационное агентство «ҚазАқпарат»), Рабига Дюсенгулова (информационное агентство «Tengrinews.kz»), Зарема Абдрахметова (информационное агентство «BES.media»).

Лучшая публикация в социальных сетях: Сабина Садиева, Тимур Асылханов.

Специальная премия года «Лучший аналитический материал»: Боян Бркич («Euronews»).

Специальная премия года «За вклад в развитие парламентской журналистики»: Бану Әділжан («Egemen Qazaqstan»).