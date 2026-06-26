Финал открытого Кубка по шахматам Senat Open 2026 состоялся в Астане

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Соревнования Senat Open объединили более 8 000 любителей шахмат разных профессий, возрастов и из регионов. В этом, по словам Маулена Ашимбаева, заключается главная ценность спортивного мероприятия. Это почти втрое больше, чем в прошлом году. Среди участников турнира – врачи, учителя, представители СМИ, госслужащие, а также депутаты всех уровней.

Председатель Сената подчеркнул, что турнир ещё раз показал, что шахматы в Казахстане становятся не только профессиональным спортом, но и массовым интеллектуальным движением. Кроме того, организация шахматных соревнований играет ключевую роль в масштабировании этого вида спорта на региональном уровне. Развитие данного направления также находится на особом контроле у Главы государства.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию интеллектуального потенциала Казахстана. Занятие шахматами вносит заметный вклад в этот процесс. На популяризацию шахмат направлен и турнир Senat Open. За три года турнир Senat Open прошёл серьезный путь. В этом году соревнования впервые проходили в четыре полноценных этапа – от 1/8 до сегодняшнего финала. Пять зональных полуфиналов охватили весь Казахстан: Север, Юг, Центр, Восток и Запад. Это уже общенациональное движение. За доской не бывает случайных побед. Здесь работают стратегическое мышление, выдержка и умение просчитывать последствия своих решений на несколько ходов вперёд. Именно эти качества сегодня востребованы в различных сферах. Уверен, что сегодняшний турнир Senat Open 2026 будет большим событием в развитии шахматного движения в стране», – сказал в своем выступлении спикер Сената и поблагодарил организаторов турнира.

Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов также подчеркнул, что за три года турнир стал по-настоящему массовым и занял важное место в шахматной экосистеме страны.

«Турниру Senat Open всего три года, однако он уже занял заметное место в единой шахматной экосистеме Казахстана. С каждым годом участников турнира становилось все больше. И это, пожалуй, самый честный маркер того, что наш турнир стал, без преувеличения, народным. В этом году в нем приняли участи почти 9 тысяч человек. Успех Senat Open не случаен. Это следствие большой работы, которая проводится по поручению нашего Президента», - отметил Тимур Турлов.

Турнир проходил в четыре этапа – от 1/8 финала до решающих партий. Единственное ограничение для участия – рейтинг Эло ниже 2000 во всех контролях времени: классика, рапид и блиц по состоянию на 1 января 2026 года.

После 1/8 финала участники боролись за выход в четвертьфинал, где определялись сильнейшие шахматисты в каждой области. Следующим этапом стали полуфиналы, которые прошли в зональном формате. Из каждого полуфинала в финал вышли по 53 участника. В Астане к ним также присоединились депутаты Парламента, члены республиканских общественных советов и государственные деятели – по решению мандатной комиссии. По итогам финала были определены победители в 10 категориях.