Шаг за шагом

Адал Азамат
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Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Оксана Ушкевич знает, как сделать свою страну лучше

фото из личного архива

Бизнесвумен с тремя высшими образованиями уверенно ведет дела по двум разнополярным бизнес-направлениям.

– В строительной сфере я уже больше двадцати лет. Наша компания специализируется на проектировании, монтаже, техническом обслуживании слаботочных инженерных сетей в гражданско-промышленном секторе. У нас заключены эксклюзивные соглашения на сотрудничество с мировыми брендами, – рассказывает предприниматель.

При этом Оксана Анатольевна считает: у бизнеса нет гендерной принадлежности. Любое дело – это в первую очередь грамотно выстроен­ная система, а кто стоит у руля – мужчина или женщина – абсолютно непринципиально.

Выбор технического направления был обусловлен тем, что раньше какое-то время будущая бизнесвумен занимала должность менеджера в компании, занимающейся установкой сигнализаций в домах и офисах. В итоге накопленный опыт и интерес перешли в свое дело.

– Начинала я простым менеджером, сама вела бухгалтерию, переговоры. А муж был рядовым монтажником. Только спустя нес­колько лет мы купили офис, постепенно стали набирать сотрудников, – продолжает глава компании. – Сейчас это семейный бизнес, в который полностью вовлечен и наш сын. Один из лучших айтишников столицы, выпускник топовых вузов Сингапура и Беларуси, он полностью взял на себя техническую спецификацию. Потихоньку «подключаем» и дочь-школьницу, она прекрасно справляется с обязанностями smm-менеджера, помогает с переводами и переговорами – знает два иностранных языка.

Другая «ветвь» бизнеса – сеть детских садов. Саму идею случайно ей подсказала подруга, пожаловавшись на перипетии устройства ребенка в детский сад.

– Я прошла восемь крупных проверок от госорганов, в том числе от финансовой полиции, и создала в Астане прецедент: мое встроенное помещение разрешили называть детским садом! Можно сказать, что я проложила дорожку остальным предпринимателям: разрешительные документы на открытие дошкольных учреждений они стали получать, следуя моему пути, – говорит Оксана Анатольевна.

Эти трудности были не единственными в карьере Оксаны Ушкевич, но, как часто бывает, ее они не ломали, а лишь заставляли оптимизировать усилия и провоцировали новый подъем.

– Да и сейчас для бизнеса нелегкие времена, – подчеркивает собеседница, отмечая нынешний ощутимый кадровый голод.

Несмотря на все это, предприниматель уверена, что при любом раскладе бизнес должен быть социально ответственным.

– Проект, которым я очень горжусь и в котором с удовольствием принимаю участие – фонд IQanat. Мы, попечители фонда, поддерживаем финансово и даем возможность школьникам 8–11-х классов из сельской местности уравняться в шансах на поступ­ление в престижные вузы с городскими ребятами. Фонд организовывает олимпиады, участниками которых в этом году стали более 50 тысяч сельских школьников. Отобрали сильнейших и 270 сертификатов вручили детям, которые будут бесплатно учиться в школе IQanat в Бурабае. По статистике, а это будет уже четвертый выпуск, «наши» дети без проб­лем поступают в лучшие отечественные и зарубежные вузы на гранты, – делится бизнесвумен, уже шесть лет поддерживающая ребят из Есильского района Акмолинской области, откуда она сама родом.

Есть и еще один социально ориентированный проект: Оксана Ушкевич выступает ментором для женщин, желающих открыть или расширить свой бизнес. Говорит, что порой психологическая поддержка (а у нашей героини одно из высших образований как раз по профилю «Психология») гораздо важнее советов по экономическим вопросам. Женщины становятся смелее, увереннее, потихоньку выходят на новый уровень ведения своего дела.

– А еще мы с моей коллегой и подругой Динарой Кудайкуловой создали республиканское объединение частных организаций «Адилет», где бесплатно консультируем, оказываем благотворительную помощь детским садам, школам, малоимущим семьям, – добавляет она.

Бизнес-леди убеждена: может, в масштабах страны эти проекты невелики, но помогают формировать тот стержень, который способен менять жизнь к лучшему. Каждый предприниматель, болеющий душой за Родину, должен понимать: в одиночку сделать что-то глобальное тяжело, но, сплотившись, шаг за шагом вполне реально принести пользу своей стране.

#бизнес #Оксана Ушкевич #бизнесвумэн

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