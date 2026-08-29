Говорят депутаты Курултая

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В Астане приступил к работе Курултай Республики Казахстан. Об этом историческом для нашей страны событии, а также задачах, стоящих перед высшим представительным органом государства, рассказывают его депутаты

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Айдарбек Ходжаназаров, депутат Курултая РК, глава фракции «Respublica»

– Выс­тупление Президента Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии Курултая, на мой взгляд, прежде всего определило планку, которой должен соответствовать новый депутатский корпус. Мы начинаем работу в принципиально новой политической архитектуре. Курултай получил широкие полномочия и значительно более весомую роль в системе государственного управления.

Но чем больше полномочий, тем выше ответственность за каждое принимаемое решение. Президент совершенно справедливо отметил высокий запрос общест­ва на профессиональный Пар­ламент и отдельно подчеркнул, что нынешнее время – не время пустых обещаний и популистских лозунгов. Я считаю это одним из ключевых посылов его выс­тупления.

Законы не существуют отдельно от экономики и повседневной жизни человека. Любая новая норма имеет последствия: для предпринимателя, который создает рабочие места, для предприятия, которое инвестирует в производство, для фермера, работающего на земле, и в конечном счете для каждой семьи. Поэтому стратегически важные решения действительно должны проходить серьезную профессио­нальную и экспертную оценку.

Отдельно хотел бы отметить экономичес­кую часть выступления Главы государства. Казахстан находится в периоде масштабного обновления. Строятся предприятия, модернизируется коммунальная, энергетическая, транспортная и водная инфраструктура, государство направляет значительные средства на стратегические проекты. Президент подчеркнул, что конечной целью структурных преобразований должен быть устойчивый рост благополучия граждан.

Для депутатского корпуса это важнейший ориен­тир. На мой взгляд, любой крупный государственный проект необходимо оценивать не только объемом выделенных или освоенных средств. Главный воп­рос – какой долгосрочный эффект он дает стране: сколько создается постоян­ных рабочих мест, растет ли произ­водительность, появляются ли вокруг крупных проектов новые предприятия и малый бизнес, улучшается ли качество инфраструктуры и, самое главное, ощущают ли эти изменения сами граждане.

Первый состав Курултая не просто начинает очередной парламентский цикл. Во многом именно сейчас будут формироваться традиции и стандарты работы нового института: качество дискуссии, взаимодействие между фракциями, отношения с Правительством, работа с экс­пертным сообществом и обратная связь с гражданами.

Политические партии могут иметь разные программы и разные взгляды на способы решения тех или иных вопросов. Это естест­венно для профессионального Парламен­та. Но интересы государства и граждан должны оставаться общей точкой отсчета.

 

Ажар Сагандыкова, депутат Курултая РК

– Выступление Президента на открытии первой сессии Курултая – это не только о задачах нового депутатского корпуса. Это о нашей ответственности.

Мне особенно понравились слова о комп­лексной поддерж­ке детей с ограниченными возможностями. Я не раз говорила: инклюзия – это не отдельный проект и не набор красивых слов. Это возможность для каждого ребенка получить образование, медицинскую и социальную помощь, поддержку семьи и, главное, почувствовать себя полноценной частью общества.

Важно, что Президент отдельно подчеркнул необходимость создания таких центров в областных центрах и крупных районах. Значит, помощь должна быть доступной не только там, где есть возможности, но и там, где она действительно нужна.

Не менее важная тема – безопасность детей в цифровой среде. Сами по себе ограничения проблему не решают. И здесь я полностью разделяю позицию: закон должен быть не просто принят, а обеспечен реальными механизмами исполнения.

Для меня это принципиальный момент. Мы приходим в Курултай не для того, чтобы создавать законы «для отчетнос­ти». За каждой нормой должны стоять конкретные дети, семьи, люди и их право на достойную жизнь.

Курултай начал работу. А значит, начинается и наша большая ответственность. Будем работать.

 

 

Константин Авершин, депутат Курултая РК:

– Президент Касым-Жомарт Токаев очень точно отметил, что наше общество обретает зрелость и в стране существенно вырос запрос на профессиональный Пар­ламент. На мой взгляд, это одна из ключевых мыслей его выступления. Современный избиратель уже не готов довольствоваться красивыми речами. Людей интересует результат. Они хотят понимать, какой закон принят, какую проблему он решил, что изменилось в конкретном городе, районе, больнице, школе, на предприятии. Именно поэтому слова Президента о том, что время пустых обещаний и популистских лозунгов прошло, абсолютно соответствуют сегодняшнему запросу общества.

Трансформация парламентаризма не может сводиться только к изменению структуры законодательного органа. Переход к однопалатному Курултаю означает прежде всего концентрацию ответственности. Президент отдельно подчеркнул: каждая норма и каждый пункт должны тщательно рассматриваться и всесторонне обсуждаться, поскольку за ними стоят судьбы и жизнь граждан. Это принципиальный момент.

При этом речь идет вовсе не об ослаблении Парламента. Напротив, Курултай получил серьезные полномочия в системе сдержек и противовесов. Его участие предусмотрено в формировании ряда важнейших государственных институтов. Депутаты получили дополнительные механизмы парламентского контроля, включая вопросы деятельности Правительства и исполнения республиканского бюджета.

Но полномочия сами по себе ничего не гарантируют. Значение института определяется тем, как ими пользуются конкретные люди. И здесь, на мой взгляд, начинается следующий этап развития казахстанского парламентаризма: от формального представительства к реальной политической ответственности. Депутат должен не просто голосовать за законы. Он обязан слышать общество, понимать процессы в своей профессиональной сфере, спорить, предлагать альтернативы, задавать неудобные вопросы там, где это необходимо, и при этом уметь находить решения. Курултай должен стать местом содержательной дискуссии, а не соревнования громких заявлений.

Именно поэтому очень важен обозначенный Президентом принцип: «Разные мнения – единая нация». Политическое многообразие не ослаб­ляет государство, если оно основано на законе и общей ответственности за страну. Напротив, профессиональная дискуссия позволяет увидеть проблему с разных сторон и принять более качественное решение.

#депутаты #курултай #первая сессия

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