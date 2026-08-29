Говорят депутаты Курултая

Айдарбек Ходжаназаров, депутат Курултая РК, глава фракции «Respublica»

– Выс­тупление Президента Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии Курултая, на мой взгляд, прежде всего определило планку, которой должен соответствовать новый депутатский корпус. Мы начинаем работу в принципиально новой политической архитектуре. Курултай получил широкие полномочия и значительно более весомую роль в системе государственного управления.

Но чем больше полномочий, тем выше ответственность за каждое принимаемое решение. Президент совершенно справедливо отметил высокий запрос общест­ва на профессиональный Пар­ламент и отдельно подчеркнул, что нынешнее время – не время пустых обещаний и популистских лозунгов. Я считаю это одним из ключевых посылов его выс­тупления.

Законы не существуют отдельно от экономики и повседневной жизни человека. Любая новая норма имеет последствия: для предпринимателя, который создает рабочие места, для предприятия, которое инвестирует в производство, для фермера, работающего на земле, и в конечном счете для каждой семьи. Поэтому стратегически важные решения действительно должны проходить серьезную профессио­нальную и экспертную оценку.

Отдельно хотел бы отметить экономичес­кую часть выступления Главы государства. Казахстан находится в периоде масштабного обновления. Строятся предприятия, модернизируется коммунальная, энергетическая, транспортная и водная инфраструктура, государство направляет значительные средства на стратегические проекты. Президент подчеркнул, что конечной целью структурных преобразований должен быть устойчивый рост благополучия граждан.

Для депутатского корпуса это важнейший ориен­тир. На мой взгляд, любой крупный государственный проект необходимо оценивать не только объемом выделенных или освоенных средств. Главный воп­рос – какой долгосрочный эффект он дает стране: сколько создается постоян­ных рабочих мест, растет ли произ­водительность, появляются ли вокруг крупных проектов новые предприятия и малый бизнес, улучшается ли качество инфраструктуры и, самое главное, ощущают ли эти изменения сами граждане.

Первый состав Курултая не просто начинает очередной парламентский цикл. Во многом именно сейчас будут формироваться традиции и стандарты работы нового института: качество дискуссии, взаимодействие между фракциями, отношения с Правительством, работа с экс­пертным сообществом и обратная связь с гражданами.

Политические партии могут иметь разные программы и разные взгляды на способы решения тех или иных вопросов. Это естест­венно для профессионального Парламен­та. Но интересы государства и граждан должны оставаться общей точкой отсчета.