Конституция: подходы к международным договорам

Новая редакция вызвала активную дис­куссию в юридическом сообществе. Одни восприняли ее как отказ от приоритета международного права, другие – как усиление государственного суверенитета. Однако подобные оценки требуют более взвешенного подхода. В действительности речь идет не об отказе Республики Казахстан от исполнения международных обязательств, а о формировании новой конституционной модели их реализации во внутригосударственной правовой системе.

До принятия новой редакции Основной закон прямо закреплял приоритет ратифицированных международных договоров над законами Республики Казахстан. Такая конструкция существовала на протяжении трех десятилетий и определяла особенности взаимодействия международного и национального права. Новая редакция статьи 5 Конституции предусматривает иной подход – порядок действия международных договоров на территории республики определяется законодательством.

На первый взгляд изменение может показаться исключительно редакционным. Однако по своему содержанию оно имеет принципиальное значение. Конституция впервые передала законодателю полномочия по определению механизма реализации международных договоров внутри национальной правовой системы. Иными словами, изменилась не обязательность международных договоров, а порядок их действия на территории государства.

Казахстан остается участником многочис­ленных международных договоров, продолжает выполнять принятые международные обязательства, участвует в деятельности международных организаций и подтверждает приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права. Конституционная реформа не изменила этих фундаментальных положений. Изменился лишь конституционный механизм, посредством которого международные обязательства реализуются во внутреннем правопорядке.

Подобный подход отражает общемировую тенденцию последних десятилетий. Все больше государств стремятся обеспечить баланс между добросовестным исполнением международных обязательств и сохранением конституционного суверенитета. Международное право продолжает играть важнейшую роль в развитии современного государства, однако вопросы его применения внутри страны все чаще регулируются национальным законодательством с учетом особенностей конституционного строя и национальных интересов.

Для Казахстана изменение статьи 5 Конс­титуции означает качественно новый этап развития национальной правовой системы. Во-первых, значительно возрастает роль Курултая. Именно законодатель теперь должен определить понятный и последовательный механизм действия международных договоров, устранить существующие пробелы и обеспечить единообразное применение соответствующих норм.

Во-вторых, усиливается значение нацио­нального законодательства как основного инструмента имплементации международных обязательств. Если ранее Конституция непосредственно определяла место международных договоров в системе источников права, то теперь именно законодательство должно установить порядок их применения, пределы действия и механизм разрешения возможных коллизий.

В-третьих, возрастает значение правоприменительной практики. Судам, государственным органам и должностным лицам потребуется единое понимание новых конституционных положений. От качества законодательного регулирования во многом будет зависеть стабильность правоприменения и едино­образие судебной практики.

Именно поэтому следующим логичным этапом реализации конституционной реформы должно стать совершенствование отраслевого законодательства. Представляется целесообразным провести комплексный анализ действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы заключения, исполнения и применения международных договоров, определить механизмы разрешения коллизий между международными обязательствами и национальным законодательством, а также обеспечить согласованность новой конституционной модели с действующей системой законодательства.

Конституционная реформа открывает новые возможности и для дальнейшего совершенствования национального законодательства. Передача регулирования порядка действия международных договоров на уровень закона позволяет более гибко реагировать на изменения международной обстановки, учитывать особенности различных категорий международных обязательств и формировать современную модель их реализации без внесения постоянных изменений в Конституцию.

Важно подчеркнуть, что новая редакция статьи 5 не противопоставляет меж­дународное и национальное право. Напротив, конституционная реформа 2026 года знаменует собой переход к новой модели взаимодействия международного и национального права. Ее главная особенность заключается не в отказе от международных обязательств, а в усилении роли национального законодателя в определении порядка их реализации.

Именно поэтому изменение статьи 5 Конс­титуции следует рассматривать не как техническую корректировку конституционного текста, а как одно из наиболее значимых правовых решений конституционной реформы 2026 года, которое будет определять развитие казахстанской правовой системы на многие годы вперед.