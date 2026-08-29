Конституция: подходы к международным договорам
Дана Абдакимова, руководитель отдела Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК, кандидат юридических наук
Конституционная реформа, поддержанная гражданами Казахстана на республиканском референдуме 15 марта 2026 года, стала значимым этапом развития отечественной государственности. Одной из наиболее важных, но пока недостаточно осмысленных новелл можно назвать изменение конституционного регулирования действия международных договоров.