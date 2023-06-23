Дожди и заморозки обещают в выходные казахстанцам

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По данным метеослужбы, в предстоящие выходные дни территория Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, которые определят неустойчивый характер погоды, обширные поля облаков станут причиной дождей с грозами, шквалистым ветром, возможен град.

26 июня на севере, 24-25 июня на востоке, 24 и 26 июня на юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, на юго-востоке Казахстана – пыльная буря. Ночью 26 июня на северо-западе страны на поверхности почвы ожидаются заморозки в 1 градус.

Существенных изменений в температурном фоне не ожидается.