С 22 по 23 мая во всех регионах страны пройдет республиканское командно-штабное учение «Өрт-2025», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, мероприятие организовано с целью повышения уровня готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы гражданской защиты к действиям при возникновении природных пожаров.

Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в Павлодарской области.

Для отработки реагирования на тушение природных пожаров на трансграничной территории будут задействованы силы и средства МЧС России.