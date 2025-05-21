С 22 по 23 мая во всех регионах страны пройдет республиканское командно-штабное учение «Өрт-2025», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
По данным ведомства, мероприятие организовано с целью повышения уровня готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы гражданской защиты к действиям при возникновении природных пожаров.
Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в Павлодарской области.
Для отработки реагирования на тушение природных пожаров на трансграничной территории будут задействованы силы и средства МЧС России.
«В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу «Внимание всем!», 22 мая 2025 года в 09.00 часов по всей стране будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен. В этой связи просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам», – говорится в обращении к гражданам.