Skoda планирует реализовать проекты в Казахстане

Международное сотрудничество, Экономика, Транспорт
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Крупные чешские предприятия проявляют заинтересованность и расширяют свое присутствие в Казахстане. Об этом на казахстанско-чешском бизнес-форуме сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает Kazpravda.kz.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Глава Правительства отметил, что за 30 лет Казахстан и Чехия установили особые и тесные взаимоотношения во всех сферах.

«Чешская Республика является одним из основных наших партнеров в Европейском Союзе. Между нашими странами динамично растет объем взаимной торговли. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 67%.

Интенсивный рост продолжается и в текущем году. За январь-февраль объем взаимной торговли увеличился более чем в 2 раза», – сообщил Смаилов.

Он выразил надежду, что в дальнейшем торговый оборот между странами будет расти и отметил, что в Казахстане есть все необходимые предпосылки для реализации прорывных инвестиционных проектов.

За последние 15 лет чешскими компаниями в экономику Казахстана вложено порядка 270 млн долл. При этом, почти одна пятая часть из них инвестирована только за последние два года. Сегодня в РК действуют порядка 200 совместных казахстанско-чешских предприятий.

«Отрадно отметить, что крупные чешские предприятия проявляют заинтересованность и расширяют свое присутствие в Казахстане. Одним из них является «Škoda Transportation», которая планирует реализовать несколько значимых проектов в транспортной отрасли.

Кроме того, налаживается взаимодействие с такими крупными чешскими компаниями, как Transco и СEZ Group, которые могут стать локомотивами развития нашей дружбы в высокоиндустриальных сферах», – сказал премьер-министр Казахстана.

Также Алихан Смаилов подчеркнул, что Казахстан остается безусловным лидером по привлечению инвестиций в Центральной Азии. За годы независимости в страну удалось привлечь более 410 млрд долл. прямых иностранных инвестиций.

«Наша стратегическая задача – до 2029 года привлечь еще 150 млрд долл.

Для инвесторов предусмотрены различные меры государственной поддержки – преференции в виде налоговых льгот, освобождения от таможенных пошлин, предоставления натурных грантов», – подчеркнул глава Правительства РК.

В рамках форума ожидается подписание ряда документов на сумму 230 миллионов евро, на основе которых планируется реализация различных совместных проектов.

Ранее во время встречи с президентом РК премьер-министр Чехии подчеркнул, что сотрудничество двух стран является одним из важнейших столпов отношений Евросоюза и Центральной Азии.

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