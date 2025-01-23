Сколько бюджетных средств выделят в РК на социальную сферу в 2025 году

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В этом году в рамках бюджетного планирования правительством предусмотрено увеличение финансирования по статьям, связанным с развитием человеческого капитала, социальной сферой и программами по повышению качества жизни граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Расходы республиканского бюджета в 2025 году составляют 25,8 трлн тенге. В частности, расходы на социальную сферу в этом году увеличены до 9,6 трлн тенге, что составляет 37,2% от общего объема расходов. На поддержку регионов выделено 7,7 трлн тенге (29,8%); на развитие реального сектора экономики – 2,2 трлн тенге (8,5%); прочие расходы — 3,4 трлн тенге (13,3%).

При этом в 2024 году расходы республиканского бюджета составили 23,6 трлн тенге. На социальную сферу было направлено порядка 8,8 трлн тенге (37,3% от общего объема).

Расходы на социальное обеспечение населения и оказание социальной помощи гражданам в прошлом году составили 5,3 трлн тенге. На поддержку и развитие сфер здравоохранения было направлено 2,2 трлн тенге, науки и высшего образования – 700 млрд тенге, образования – 300 млрд тенге, туризма и спорта – 200 млрд тенге и др.



Особое внимание было уделено регионам страны. Для их поддержки правительство направило 7,1 трлн тенге в виде субвенций, целевых трансфертов на развитие и целевых текущих трансфертов. Кроме того, на развитие реального сектора экономики в 2024 году было направлено 2,2 трлн тенге (9,3%); прочие расходы составили 3,4 трлн тенге (14,3%).

Увеличение общегосударственных расходов в 2025 году по сравнению с 2024 годом связано с запланированным резервом на неотложные затраты, ЧС, а также расходами на выполнение долгосрочных финансовых обязательств.