Сколько казахстанских семей получили компенсацию затрат на комуслуги

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Более чем 38 тысячам нуждающимся семей оказана жилищная помощь государством по итогам 9 месяцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и строительства РК.

По данным ведомства, с нынешнего года в Казахстане увеличится охват граждан государственной жилищной помощью. Постановлением правительства внесены изменения в соответствующие правила.

Жилищная помощь ежеквартально выплачивается малообеспеченным семьям или гражданам для компенсации расходов на коммунальные услуги (тепло-, электро- и водоснабжение, связь, содержание лифтов и т.д.). Главное условие – получатель должен иметь в собственности только одно жилье на территории РК либо быть нанимателем (соарендатором) жилья из государственного жилфонда или арендованного местным исполнительным органом в частном жилфонде.

"Согласно изменениям, жилищная помощь теперь будет выплачиваться, если уровень расходов на коммунальные услуги превышает 10% от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи или гражданина. Ранее этот показатель составлял от 2 до 20% в зависимости от региона. При этом акиматы по-прежнему имеют право снижать предельно допустимый уровень ниже 10%. Так, например, если средний ежемесячный совокупный доход семьи или гражданина составляет 100 тыс. тенге, а расходы на коммунальные услуги – 15 тыс. тенге (свыше 10% от дохода), то потенциальный получатель жилищной помощи имеет право на компенсацию разницы за счет средств местного бюджета", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что принятая норма позволит расширить охват потенциальных получателей жилищной помощи и уменьшить финансовую нагрузку на малообеспеченных граждан.

За последние 4 года, по данным акиматов, жилищная помощь выплачена свыше 174 тыс. абонентам на общую сумму 5 млрд тенге (в 2019 году - 54 431 абонент на сумму 1,6 млрд тенге; в 2020 году - 36 714 абонентов на сумму 1,06 млрд тенге; в 2021 году - 29 626 абонентов на сумму 1,15 млрд тенге; в 2022 году - 53,5 тыс. абонентов на сумму 1,18 млрд тенге).

По информации ведомства, всего, по итогам 3-х кварталов 2023 года, по данным акиматов, жилищная помощь оказана 38,8 тыс. семьям на сумму 834,7 млн тенге (при расходе 1 616 млн тенге), доля компенсации затрат на коммунальные услуги для нуждающихся граждан в среднем по республике составила 51,6%.