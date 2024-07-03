«Скорая» врезалась в летник алматинского ресторана

ДТП произошло сегодня в Бостандыкском районе города, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Водитель «скорой помощи» следовал по улице и столкнулся с двумя авто. Далее он наехал на препятствие - ограждение летней террасы одного из ресторанов.

«В результате ДТП пострадавших нет. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники УП Бостандыкского района», - сообщили в ДП.

Telegram-канал «За нами уже выехали» опубликовал видеокадры с места происшествия.