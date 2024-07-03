«Скорая» врезалась в летник алматинского ресторана
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ДТП произошло сегодня в Бостандыкском районе города, передает корреспондент Kazpravda.kz
Водитель «скорой помощи» следовал по улице и столкнулся с двумя авто. Далее он наехал на препятствие - ограждение летней террасы одного из ресторанов.
«В результате ДТП пострадавших нет. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники УП Бостандыкского района», - сообщили в ДП.
Telegram-канал «За нами уже выехали» опубликовал видеокадры с места происшествия.