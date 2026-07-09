Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов арестован на 20 суток за ДТП в Астане

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В столичном Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям приняли решение по делу боксера Данияра Елеусинова, сообщает Kazpravda.kz

Было установлено, что водитель, находясь за рулем в состоянии легкого алкогольного опьянения, во время движения по городским улицам спровоцировал несколько аварий.

Согласно материалам дела, сначала автомобиль совершил наезд на опору ворот подземного паркинга.

Затем произошло столкновение с другим транспортным средством, после чего по инерции был поврежден еще один автомобиль. Позже водитель столкнулся с автомобилем Kia Sportage, который от удара совершил наезд на Toyota Hilux.

В результате происшествий авто получило механические повреждения, причинен материальный ущерб.

«Вина правонарушителя подтверждена заключением медицинского освидетельствования, протоколами об административном правонарушении, схемами ДТП, видеозаписями, объяснениями участников и другими исследованными доказательствами. Действия водителя квалифицированы по части 3 статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает административный арест сроком на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами на семь лет», – проинформировали в суде.

Там же добавили, что Данияр Елеусинов полностью признал свою вину. Обстоятельств, исключающих применение административного ареста, не установлено.

Поскольку санкция статьи является безальтернативной, суд назначил спортсмену административный арест на 20 суток с лишением водительских прав сроком на семь лет.