Более 10 человек погибли в ДТП с грузовиком в Китае

Как сообщили местные власти, 13 человек погибли и еще трое получили ранения в результате ДТП в Центральном Китае

Инцидент случился около 02:40 четверга на участке скоростной автодороги в городе Наньян провинции Хэнань /Центральный Китай/, когда перегруженный микроавтобус врезался во впереди идущий грузовик с полуприцепом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

В момент происшествия в микроавтобусе с номинальной вместимостью 9 человек находились 16 человек.

Министерство общественной безопасности КНР направило в город Наньян рабочую группу для руководства расследованием и принятия ответных мер.