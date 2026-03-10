Семь автомобилей столкнулись на трассе «Астана – Караганда»

Предположительно, инцидент мог быть вызван цепной реакцией 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Массовое ДТП произошло сегодня в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz 

В условиях нулевой видимости и сильной метели столкнулись несколько легковых и грузовых машин, что привело к гибели одного человека и госпитализации еще одного пострадавшего.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, чтобы установить точные причины аварии.

«По предварительным данным, из-за несоблюдения дистанции в условиях плохой видимости произошло попутное столкновение семи автомашин. В результате происшествия один из водителей скончался на месте от полученных травм, ещё один человек доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции для установления всех обстоятельств случившегося», — проинформировали в правоохранительных органах.

 

 

