Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Массовое ДТП произошло сегодня в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz

В условиях нулевой видимости и сильной метели столкнулись несколько легковых и грузовых машин, что привело к гибели одного человека и госпитализации еще одного пострадавшего.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, чтобы установить точные причины аварии.