Предположительно, инцидент мог быть вызван цепной реакцией
Массовое ДТП произошло сегодня в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz
В условиях нулевой видимости и сильной метели столкнулись несколько легковых и грузовых машин, что привело к гибели одного человека и госпитализации еще одного пострадавшего.
На место происшествия оперативно прибыли полицейские, чтобы установить точные причины аварии.
«По предварительным данным, из-за несоблюдения дистанции в условиях плохой видимости произошло попутное столкновение семи автомашин. В результате происшествия один из водителей скончался на месте от полученных травм, ещё один человек доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции для установления всех обстоятельств случившегося», — проинформировали в правоохранительных органах.