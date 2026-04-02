Депутат Сената Марат Кожаев поднял на пленарном заседании палаты проблему участившихся смертельных ДТП на дорогах. Депутатский запрос он адресовал Премьер-министру Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz

- Поводом для настоящего депутатского запроса стали очередные трагедии на дороге, в результате которых погибли молодые люди, чьи жизни оборвались вследствие человеческой самоуверенности, демонстративного пренебрежения правилами дорожного движения и безопасности граждан. Особенно остро эта проблема стоит в крупных городах, где чаще встречается агрессивная манера вождения, превышение скорости, ночные гонки и другие нарушения требований дорожной безопасности. В прошлом году в депутатском запросе мы поднимали вопрос о необходимости усиления мер ответственности за систематические нарушения ПДД. В ответ на запрос правительство поддержало позицию депутатов и сообщило о разработке поправок, предусматривающих направление на проверку знаний ПДД лиц, совершивших 10 и более правонарушений в течение календарного года с приостановлением права управления на период сдачи экзамена, отмену 50-процентной скидки на штрафы для лиц, допустивших 10 и более правонарушений в год и так далее, - сказал сенатор.

Между тем, отмечает Кожаев, сложившаяся практика системных нарушений в сфере дорожного движения требует дальнейшего совершенствования правового регулирования. Административное взыскание применяется в целях воспитания совершившего правонарушение в духе соблюдения требований законодательства и уважения правопорядка, а также предупреждения совершения новых правонарушений. Однако особую тревогу вызывает то обстоятельство, что для части водителей административный штраф фактически перестал выполнять превентивную функцию и воспринимается ими как сопутствующие расходы за превышение скорости, за комфорт и вседозволенность.

- Данная ситуация формирует опасную модель поведения, когда систематический нарушитель продолжает оставаться за рулём до момента, пока его действия не приведут к тяжёлым необратимым последствиям. Согласно официальной статистике, до 90 процентов ДТП происходит по вине водителей, особенно из-за превышения ими скоростного режима, и это является главной причиной аварий со смертельными исходами. В этой связи считаем необходимым дальнейшее совершенствование механизма фиксации превышения скорости. В настоящее время преимущественно применяется точная фиксация скорости транспортного средства, при этом водитель кратковременно снижает скорость перед камерой фиксации, после чего вновь её превышает, оставаясь вне зоны контроля. Тем самым водитель фактически учится не соблюдать правила дорожного движения, а обходить систему фиксации. По ПДД установленная скорость должна соблюдаться не в отдельной точке, а на всём протяжении соответствующего участка дороги. Таким образом, действующий подход не обеспечивает должного профилактического эффекта, - заявил депутат.

Он напомнил, что законодательно были введены механизмы контроля средней скорости движения, измеряющие среднюю скорость на скоростных межрегиональных трассах, при котором фиксируется фактическое соблюдение скоростного режима на всём протяжении движения.

- Считаем, что настало время для внедрения этих подходов и в населённых пунктах. Также считаем необходимым формирование комплексной системы реагирования на систематические нарушения ПДД, основанной на нарастающей модели ответственности за это. Такая модель должна предусматривать исключение смягчающих механизмов, включая отмену сокращённого порядка уплаты штрафов, введение ограничений права управления до прохождения повторной проверки знаний ПДД, лишение права управления на более длительные сроки при повторных нарушениях ПДД, применение административного ареста в случаях демонстративно опасного и грубого нарушения ПДД. Ключевым условием эффективности данной модели является нормативное закрепление чётких критериев системности нарушений, а также автоматизированный механизм их выявления, - продолжил Кожаев.

Кроме того, он считает принципиально важным обеспечить баланс между мерами ответственности и стимулированием законоспослушного поведения. Представляется целесообразным рассмотреть разработку системы поощрения для водителей, не допускающих нарушений ПДД, включая снижение стоимости обязательного страхования, предоставление льгот при пользовании сервисными продуктами, а также иные формы стимулирования, направленные на формирование устойчивой культуры безопасного вождения.