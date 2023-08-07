СКВЕРная история

Крошечный зеленый уголок, расположенный в самом цент­ре города, уже в ближайшее время может превратиться в строительную площадку. Как следует из ответа управления архитектуры и земельных отношений акимата Шымкента, «данный земельный участок расположен на территории… коммерческих объектов соглас­но проекту детальной планировки «Набережная реки Кошкар ата».

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! С чего бы это вдруг сквер оказался на территории «коммерческих объектов» или оные на территории зоны отдыха? Как вообще эти две взаимоисключаю­щие позиции оказались в единой упряжке? И что вообще все это значит?

Чтобы разобраться в ситуации, пришлось отправить не один журналистский запрос и терпеливо выносить административный «футбол», когда каждый клерк считает возможным и даже необходимым отмахнуться от тебя, как от назойливой мухи, настоятельно советуя звонить следующему. И так по кругу. А еще – терпеть чиновничьи отпис­ки, когда на твои пять вопросов отвечают ровно тремя предложениями, тем самым только укрепив во мнении, что что-то здесь нечисто и надо копать глубже...

С большим трудом удалось выяснить, что тот самый проект детальной планировки (ПДП) «Набережная реки Кошкар ата» рассчитан на территорию города площадью в 613 га. Его разработали и утвердили постановлением акимата Шымкента за № 1388 от 06 декабря 2011 года. В территорию данного проекта как раз и входит сквер, расположенный по улице А. Аскарова. В 2021 году в проект внесли корректировки, которые были одобрены постановлением акимата Шымкента за № 1705 от 28 декабря 2021 года.

В этом году в городе была завершена работа над новым Генеральным планом развития Шымкента. Документ был рассмотрен депутатами Шымкентского городского маслихата и направлен на утверждение в Правительство. Для городских властей это означало ровно одно: гора с плеч, дело сделано и можно приступать к строительству в рамках уже нового Генплана, в случае чего отсылая недовольных к положениям главного градостроительного документа.

Как по мне, так вполне логично предположить существование прямой связи между завершением работы над Генпланом и появлением на одном из популярных казахстанских сайтов недвижимости объявления о продаже земельного участка в сквере им. А. Аскарова. Собственник клочка земли, площадью без малого четыре сотки, запросил за него аж 90 млн тенге!

– Этот участок расположен в южной части сквера, – прокомментировал специалист управления архитектуры и земельных отношений акимата Шымкента Санжар Барат. – До определенного времени земля принадлежала скверу, а по ПДП «Набережная реки Кошкар ата» она уже значится зоной коммерческих объектов, где предусмотрено строительство гостиницы вдоль улицы А. Аскарова на участке земли размером 20 на 19 метров. Этажность и прочие характеристики будущего здания определятся при составлении проектно-сметной документации.

О том, что городские власти «приговорили» скверик, общая площадь которого составляет всего 0, 1331 га, выяснилось совершенно случайно. На объявление о продаже земли наткнулись журналисты информационно-аналитического портала Elitar и обнародовали соответствующую информацию в социальных сетях.

Исходя из официального ответа управления архитектуры и земельных отношений на мой журналистский запрос следует, что «права на земельный участок за кадастровым номером 19-309-012-3355 возникли на основании… договора мены № 1 от 13.02.2017 года под строительство зданий и сооружений площадью 0,04 га с правом частной собственности. На сегодняшний день данный земельный участок принадлежит на праве частной собственности, на основании договора купли-продажи за № 1118 от 13.11. 2017 года гражданину Илесбеку Сагулову».

Итак, что мы имеем в «сухом остатке»? Подтверждение того, что треть сквера, или, как он официально зарегистрирован в земельном кадастре, бульвара общего пользования, находится сейчас в частной собственности. Знаем и имя гражданина, который его купил и сейчас по какой-то причине решил продать. Известно и то, что изначально владельцем земли в сквере стал гражданин, получивший землю в центре города взамен изъятого у него участка под государственные нужды.

«Для строительства микрорайона «Шымкент сити» было принято постановление акимата Шымкента от 24 февраля 2016 года № 334. Согласно данному постановлению земельный участок площадью 1,0100 га, кадастровый номер 19-309-189-382, расположенный в городе Шымкенте, Каратауского района, мкр. «Шымкент сити», принадлежащий гражданину Ш. Жаныбеку был принудительно изъят для государственных нужд. Взамен же передан участок общей площадью 0,0400 га, расположенный по улице А. Аскарова, в Шымкенте на основании договора № 1 от 13.02.2017 и дополнительных договоров мены № 47 от 26.05.2017 и № 78 от 31.07.2017», значится в ответе на мой журналистский запрос.

По случайному совпадению именно в это время в одной из структур городского акимата работал человек по фамилии Жаныбек, имя которого начиналось на букву Ш. Спустя считанные месяцы счастливый обладатель земли в самом центре города поспешил по какой-то причине от нее избавиться, так и не воспользовавшись приобретением.

Новый собственник также не спешил осваивать лакомый земельный участок. Он пустовал почти шесть лет! И это тем более странно, если учесть, что пункт 2 статьи 92 Земельного кодекса оговаривает, что в случае, если земельный участок, предназначенный для строительства, не используется по назначению в течение трех лет (если более длительный срок не предусмотрен проектно-сметной документацией), то данный участок подлежит принудительному изъятию. Основание предусмотрено статьей 94 Земельного кодекса и содержит пояснение, что под изъятие не подпадают земельные участки, находящегося в частной собственности граждан республики и предназначенные для индивидуального жилищного строительства.

Однако в нашем случае доподлинно известно, что земля выдавалась не под ИЖС, и тем не менее никто не спешил изъять ее на законных основаниях. Значит, некий Ш. Жаныбек был уверен, что его правовая норма не коснется, независимо от того, успеет он освоить купленную землю в оговоренные законодателем сроки или нет.

Есть во всей этой истории еще одно очень странное обстоятельство. Пять лет назад городские власти провели реконструкцию сквера, вложив в нее приличную сумму и благоустроив, в том числе и ту его часть, которая по документам уже давно находится в частной собственности...

В прошлом году в сквере к 100-летию со дня рождения Асанбая Аскарова торжественно открыли памятник этому общественному и партийному деятелю. Возникает резонный вопрос: насколько были обоснованы бюджетные траты на землях, уже не принадлежащих городу?

– На данной земле ничего строиться не будет, независимо от того, какой статус участок имеет сейчас, – заявил и. о. руководителя Шымкентского городского управления архитектуры и земельных отношений Нурбол Жунисбеков. – Аким Шымкента дал поручение разобраться и выяснить все детали этой сделки. В будущем данная земля будет возвращена в собственность государства...

Мой вопрос о том, планируется ли проведение расследования по этому инциденту, и если да, то кто его будет проводить, адресованный пресс-службе городского акимата и руководителю управления архитектуры и земельных отношений, благополучно проигнорировали и те, и другие.

Экологический активист города Александр Голубев полагает, что не стоит принимать на веру заверения чиновников в том, что земля сквера обретет свой прежний статус. И в качестве примера приводит историю с уничтожением сквера возле магазина «Спутник». Зеленая зона в этой части города была еще с советских времен. Уже в годы независимости там вырубили можжевельники, земля оказалась в частных руках, а потом на ней построили объекты бизнеса.

Узнав об этом, жители встали на защиту сквера и добились от местных властей внесения изменений в план детальной планировки и соответствующей корректировки Генерального плана развития города.

– С тех пор прошел не один месяц и даже не один год, но сквер перед магазином «Спутник» на пересечении улиц Байтурсынова и Туркестанская так и не восстановили, – говорит Александ Голубев. – Между тем, согласно Генплану и плану ПДП, на этом месте должен быть сквер.

Власти обязаны были провести независимую оценку имущества и направить уведомление об изъятии земли под государственные нужды.

Почему этого не происходит? Нам кажется, что акимат по какой-то причине не хочет этого делать, тянет время. Теперь узнаем, что и сквер им. А. Аскарова планомерно уничтожается. Если так объективно посмотреть на это все, то в старом центре города именно этот сквер один остался нетронутым, и если его застроят и не восстановят сквер на «Спутнике», то здесь просто нечем будет дышать.

Недовольны проволочкой с изъятием земли под государственные нужды и жители двух домов по улице Уалиханова, что в 11-м микрорайоне города. Такую процедуру с последующим строительством сквера им совсем недавно обещали городские власти, после того как вдруг выяснилось, что участок, примыкающий к домам, оказался каким-то образом в частной собственности без ведома здешних жителей.

Владелец огородил землю и начать рубить деревья, на защиту которых встали жильцы, устроив даже ночное дежурство, чтобы не допустить порубки. В свое время люди высаживали деревья сами, устраивая субботники. Точно так же самостоятельно ухаживали за зелеными насаждениями не одно десятилетие.

Собственник земли, осознав, насколько решительно настроены жильцы, отступился и поспешил перепродать землю. Акимат же так и не выполнил свое обещание, не удосужившись за прошедшие месяцы оформить изъятие земли под государственные нужды.

Чем объясняется такая нерасторопность чиновников, сказать сложно. Совершенно определенно лишь то, что свободной земли в Шымкенте за исключением разве что окраин, в городе давно нет. Бизнес же всякими правдами и неправдами стремится обосноваться именно в центре. И, как выясняется, порой чиновники тоже не прочь «подсобить» предпринимателям, раздавая земли парков, скверов, бульваров и аллей. И с каждым днем число таких примеров множится.