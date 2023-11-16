«Холодное сердце» Мангистау

Чат акимата Мангистаус­кой области буквально раз­рывается­ от сообщений жителей о том, что в том или ином доме, микрорайо­не до сих пор не включено или нормально не функционирует отопление. Уведомительные рассылки о массовых «плановых» отключениях уже вошли в норму. Люди переживают: зима близко, и в этом году она обещает быть суровой...

О том, что степень изно­шеннос­ти оборудования на единственном в регионе энергокомбинате составляет более 80% (по официальной версии. – Прим. авт.), известно не первый год. И всякий раз это известие вызывает у местных жителей недоумение и раздражение, мол, а где деньги, которые мы платим?

В нынешнем году к ранее перечисленным неприятным эмоциям добавился страх. С начала отопительного сезона все пошло не по плану. Некоторые микрорайоны ждали подключения на несколько недель дольше остальных. Звонки в коммунальные службы и сообщения в чат акимата области не помогали. Чиновники и обслуживающие организации даже не пытались никого обнадеживать: «Мерзнете – ничего страшного, нужно потерпеть».

Благо погода в Мангистаус­кой области вряд ли может сравниться со столичной стужей. Средняя температура воздуха в ноябре здесь 9 градусов днем. И хотя без отопления в квартирах, мягко говоря, некомфортно, все же о физическом замерзании, грозящем обморожением, речи не идет. Однако горожан это мало успокаивает, ведь если уже сегодня невозможно полноценно обеспечить отоп­лением город, то что будет тогда, когда столбики термометров опустятся ниже нуля?

Феликс Ким, являясь директором компании по наладке систем отопления, вентиляции, водо- и газоснабжения, водоотведения, говорит о том, что в настоящее время риски стать «в три раза хуже Экибастуза» у Мангистау чрезмерно велики. Поскольку МАЭК обеспечивает население области не только теплом, но и светом, а также водой.

– Много лет рассчитываем гид­равлические и тепловые режимы сетей и источников тепла для города. Поэтому ситуацию знаю досконально. Уровень износа оборудования составляет порядка 90%. Учитывая меры по поддержанию его работоспособности, но не обновления, ресурс остается таким же. На сегодня дефицит электроэнергии составляет 260–300 МВт, тепла – 260–300 Гкал⁄час зимой. Нехватку воды в зимний период можно оценить в 25–30 тысяч кубометров в сутки. Летом дефицит воды доходит до 60 тысяч кубов, – говорит Феликс Ким.

По мнению специалиста, дейст­вия акимата города по устранению проблем с отоплением недостаточны.

– С подачи городских властей в Актау ставят маленькие котлы, порядка пяти штук по 5 МВт каждый и плюс три котла по 10 МВт. При дефиците в 300 гигакалорий в час это мало что даст. Причем необходимо «увязать» гидравлику сетей. Да и качество исполнения котельных необходимо проверить. Есть информация, что некоторые котлы не оборудованы аварийными клапанами, а это чревато последствиями, – говорит Феликс Ким.

Выход из ситуации директор ТОО «СПМНУ» видит в срочном подключении к делу отраслевого министерства или инвесторов.

– Мы должны понимать, что это не бизнес-проекты. Это проекты социальные, которые нужно финансировать из республиканского бюджета или с помощью привлечения инвестора на хороших для него условиях. На мой взгляд, для реального искоренения проблемы необходимо осуществить сразу несколько крупных проектов: построить парогазовую установку суммарной мощностью в 500 МВт. При этом регион получит дополнительно порядка 250–300 МВт тепловой мощности. В северной части города следует построить районную котельную мощностью в 300–500 гигакалорий в час. Использовать выработанный на парогазовой установке пар для получения опресненной воды. Мощность установки должна быть 60–100 тысяч кубометров воды в сутки. У нас очень большая протяженность тепловых сетей от МАЭКа до города. Поэтому необходимо построить котельную в верхней его части. Все новое городское строительство сосредоточено там. Для опреснительной установки не нужно сооружать дополнительный источник пара. Мы утилизируем пар от ПГУ, – поясняет Феликс Ким.

По мнению отраслевого эксперта, данные проекты не только решат текущие вопросы с отоп­лением города и его снабжением водой, но и обеспечат запас проч­ности для будущего развития, в том числе реализации таких перспективных проектов, как Транс­каспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), включая международный транс­портный коридор между Ираном, Казахстаном и Россией.

Далеко не все гладко и с подачей электроэнергии.

– И это не все. Мы помним, как нынешним летом прекратилась вся нефтедобыча, вплоть до остановки АНПЗ в Атырау. «Вывалились» три блока на ­МАЭКе – упала частота в передающих сетях, автоматы выключили нагрузку, и мы получили то, что получили. Необходимо строить ЛЭП мощнос­тью в 500 мегаватт для связи с единой системой и поддержания «вращающегося» резерва, – говорит Феликс Ким.

Общая стоимость проектов без линий электропередачи, по словам директора ТОО «СПМНУ», составляет примерно 350 млрд тенге. И эта сумма для государства вполне подъемная.

Однако в то время, как эксперты предлагают свои варианты выхода из ситуации, коммунальные службы вновь рассылают сообщения местным жителям: «В связи с проведением аварийных ремонт­ных работ на магистральных тепловых сетях с 00.00 часов до 24.00 часов 15.11.2023 года будет отключена теплосеть на следующие микрорайоны: МСО-1, Промзона-3, 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 10, 11, ­11-а, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18-а мкр., 19 мкр. 5, 13, 15 д., 20 мкр. 5, 7, 8, 16, 17 д., ЖК «Менгилик», ЖК «Аккетик», 20-а мкр. 21 д., 22, 23, 24 мкр., БГ-2, 26 мкр., 27 мкр. (кроме 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 79, 80 д., ДК-51), 29-а, мкр. «Церковь». В связи с этим прошу вас закрыть тепловые узлы», – извещают в компании «Каспий жылу су арнасы» (КЖСА).

Таким образом, в очередной раз коммунальщики будут пытаться латать дыры, а жители 36 микрорайонов Актау (большей его части. – Прим. авт.) останутся без надежного отопления и горячей воды.