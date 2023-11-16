«Холодное сердце» Мангистау Проблемная зона, Спецпроекты 16 ноября 2023 г. 1:44 115 Ирина Логвинова, Мангистауская область Не успели жители Актау опомниться от летней нехватки электроэнергии и питьевой воды, как возник новый коммунальный недуг – проблемы с отоплением и горячей водой. фото из архива "КП" Чат акимата Мангистауской области буквально разрывается от сообщений жителей о том, что в том или ином доме, микрорайоне до сих пор не включено или нормально не функционирует отопление. Уведомительные рассылки о массовых «плановых» отключениях уже вошли в норму. Люди переживают: зима близко, и в этом году она обещает быть суровой... О том, что степень изношенности оборудования на единственном в регионе энергокомбинате составляет более 80% (по официальной версии. – Прим. авт.), известно не первый год. И всякий раз это известие вызывает у местных жителей недоумение и раздражение, мол, а где деньги, которые мы платим? В нынешнем году к ранее перечисленным неприятным эмоциям добавился страх. С начала отопительного сезона все пошло не по плану. Некоторые микрорайоны ждали подключения на несколько недель дольше остальных. Звонки в коммунальные службы и сообщения в чат акимата области не помогали. Чиновники и обслуживающие организации даже не пытались никого обнадеживать: «Мерзнете – ничего страшного, нужно потерпеть». Благо погода в Мангистауской области вряд ли может сравниться со столичной стужей. Средняя температура воздуха в ноябре здесь 9 градусов днем. И хотя без отопления в квартирах, мягко говоря, некомфортно, все же о физическом замерзании, грозящем обморожением, речи не идет. Однако горожан это мало успокаивает, ведь если уже сегодня невозможно полноценно обеспечить отоплением город, то что будет тогда, когда столбики термометров опустятся ниже нуля? Феликс Ким, являясь директором компании по наладке систем отопления, вентиляции, водо- и газоснабжения, водоотведения, говорит о том, что в настоящее время риски стать «в три раза хуже Экибастуза» у Мангистау чрезмерно велики. Поскольку МАЭК обеспечивает население области не только теплом, но и светом, а также водой. – Много лет рассчитываем гидравлические и тепловые режимы сетей и источников тепла для города. Поэтому ситуацию знаю досконально. Уровень износа оборудования составляет порядка 90%. Учитывая меры по поддержанию его работоспособности, но не обновления, ресурс остается таким же. На сегодня дефицит электроэнергии составляет 260–300 МВт, тепла – 260–300 Гкал⁄час зимой. Нехватку воды в зимний период можно оценить в 25–30 тысяч кубометров в сутки. Летом дефицит воды доходит до 60 тысяч кубов, – говорит Феликс Ким. По мнению специалиста, действия акимата города по устранению проблем с отоплением недостаточны. – С подачи городских властей в Актау ставят маленькие котлы, порядка пяти штук по 5 МВт каждый и плюс три котла по 10 МВт. При дефиците в 300 гигакалорий в час это мало что даст. Причем необходимо «увязать» гидравлику сетей. Да и качество исполнения котельных необходимо проверить. Есть информация, что некоторые котлы не оборудованы аварийными клапанами, а это чревато последствиями, – говорит Феликс Ким. Выход из ситуации директор ТОО «СПМНУ» видит в срочном подключении к делу отраслевого министерства или инвесторов. – Мы должны понимать, что это не бизнес-проекты. Это проекты социальные, которые нужно финансировать из республиканского бюджета или с помощью привлечения инвестора на хороших для него условиях. На мой взгляд, для реального искоренения проблемы необходимо осуществить сразу несколько крупных проектов: построить парогазовую установку суммарной мощностью в 500 МВт. При этом регион получит дополнительно порядка 250–300 МВт тепловой мощности. В северной части города следует построить районную котельную мощностью в 300–500 гигакалорий в час. Использовать выработанный на парогазовой установке пар для получения опресненной воды. Мощность установки должна быть 60–100 тысяч кубометров воды в сутки. У нас очень большая протяженность тепловых сетей от МАЭКа до города. Поэтому необходимо построить котельную в верхней его части. Все новое городское строительство сосредоточено там. Для опреснительной установки не нужно сооружать дополнительный источник пара. Мы утилизируем пар от ПГУ, – поясняет Феликс Ким. По мнению отраслевого эксперта, данные проекты не только решат текущие вопросы с отоплением города и его снабжением водой, но и обеспечат запас прочности для будущего развития, в том числе реализации таких перспективных проектов, как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), включая международный транспортный коридор между Ираном, Казахстаном и Россией. Далеко не все гладко и с подачей электроэнергии. – И это не все. Мы помним, как нынешним летом прекратилась вся нефтедобыча, вплоть до остановки АНПЗ в Атырау. «Вывалились» три блока на МАЭКе – упала частота в передающих сетях, автоматы выключили нагрузку, и мы получили то, что получили. Необходимо строить ЛЭП мощностью в 500 мегаватт для связи с единой системой и поддержания «вращающегося» резерва, – говорит Феликс Ким. Общая стоимость проектов без линий электропередачи, по словам директора ТОО «СПМНУ», составляет примерно 350 млрд тенге. И эта сумма для государства вполне подъемная. Однако в то время, как эксперты предлагают свои варианты выхода из ситуации, коммунальные службы вновь рассылают сообщения местным жителям: «В связи с проведением аварийных ремонтных работ на магистральных тепловых сетях с 00.00 часов до 24.00 часов 15.11.2023 года будет отключена теплосеть на следующие микрорайоны: МСО-1, Промзона-3, 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18-а мкр., 19 мкр. 5, 13, 15 д., 20 мкр. 5, 7, 8, 16, 17 д., ЖК «Менгилик», ЖК «Аккетик», 20-а мкр. 21 д., 22, 23, 24 мкр., БГ-2, 26 мкр., 27 мкр. (кроме 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 79, 80 д., ДК-51), 29-а, мкр. «Церковь». В связи с этим прошу вас закрыть тепловые узлы», – извещают в компании «Каспий жылу су арнасы» (КЖСА). Таким образом, в очередной раз коммунальщики будут пытаться латать дыры, а жители 36 микрорайонов Актау (большей его части. – Прим. авт.) останутся без надежного отопления и горячей воды. #Актау #ЖКХ #Мангистауская область #отопление #водоснабжение #сезон