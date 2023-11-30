Песочницы за два миллиарда Проблемная зона, Спецпроекты 30 ноября 2023 г. 0:04 201 Флора Левина, Семей Общественники области Абай задались вопросом: как были потрачены 2,6 млрд тенге на благоустройство дворов в Семее? фото автора О данной проблеме мы писали в нашей газете от 01.11.2023 г. Напомним, в этом году в Семее планировалось обустроить 70 дворов. Отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции были заключены соответствующие договоры с подрядчиками о строительстве детских и спортивных площадок и благоустройстве прилегающих к ним территорий. Позднее отдел ЖКХ за счет сэкономленных средств решил увеличить количество благоустраиваемых дворов и подписал с подрядчиками дополнительные соглашения. Однако работы сильно затянулись: одни семейчане жаловались на некачественную работу и затянувшиеся сроки выполнения работ, другие вообще не увидели обещанного благоустройства. Члены городского общественного совета неоднократно устраивали рейды по дворам областного центра, указывая на недочеты и предъявляя претензии руководителю городского отдела ЖКХ Ерназу Мукатаеву, который однажды отправился вместе с общественниками и представителями подрядных организаций в один из рейдов. То, что состояние большинства площадок оставляет желать лучшего и не стоит тех денег, которые были потрачены на обустройство, главный коммунальщик Семея признает, и, по его словам, 15–20% от общего количества дворов остаются незавершенными из-за нерасторопности подрядных организаций. Срок исполнения работ истек еще 15 ноября… Благо «помогает» подрядчикам и погода – уже две недели в Семее держится плюсовая температура. – В этом году было запланировано благоустройство 70 дворов, но мы хотели сделать больше за счет сэкономленных средств, но не успели. В итоге сделана только 71 площадка. В настоящее время завершаются работы в нескольких дворах. Все они благоустраиваются по основному договору. Еще шесть дворов, которые должны были быть благоустроены по дополнительному соглашению, подрядчик в лице компании «Арнайы-Курылыс» не завершил. Соответственно, эти работы им оплачивать не будем, – говорит Ерназ Мукатаев. Для сравнения общественники проверили дворы, благоустроенные компанией «Арнайы-Курылыс», ТОО «Жан-Ерке и К». Если учесть, что суммы на каждый двор были выделены одинаковые, то непонятно разительное отличие как по качеству, так и по укомплектованию площадок. – Площадки, выполненные подрядчиком «Арнайы-Курылыс», можно сказать, готовы на 95%. Работы выполнены ответственно и качественно. Имеются малые архитектурные формы, убран строительный мусор. Установлены даже пандусы для съезда инвалидных и детских колясок, установлены качели со спинками, песочницы, на спортивных площадках есть удобные тренажеры. И главное, когда мы смотрим на эти площадки, видим, что они действительно соответствуют своей стоимости – около 30 миллионов тенге. Здесь обустроены футбольные и баскетбольные площадки, ограждения. Причем все хорошего качества. Мы приятно удивлены. Я думаю, что две недели подрядчикам хватит на завершение работ, потому что где-то осталось только доделать ограждения, где-то на уже готовое покрытие осталось установить малые архитектурные формы, – говорит член городского общественного совета Фарида Рахматуллина. Совсем иная картина наблюдается в первом микрорайоне, где работы проводила компания «Жан-Ерке и К». Здесь, как отмечают общественники, практически за ту же сумму работа выполнена намного хуже. Да и по сравнению с площадками другого подрядчика эти им явно проигрывают: и в исполнении работ, и в качестве горок, качелей и каруселей. К тому же комплектование детских и спортивных площадок неполное. С момента предыдущего мониторинга в некоторых дворах все же появилась пара новых объектов, но и их все еще недостаточно. Руководитель отдела ЖКХ предложил дать подрядной организации еще 4–5 дней на устранение всех недоделок. Хватит ли этого срока – покажет время, так как эта компания взялась обустраивать 35 дворов, и почти по каждому из них общественники высказали претензии к качеству работ. Пока члены городского общественного совета в буквальном смысле слова тыкают носом во все недочеты представителей подрядных организаций, филиал республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» направил письма в соответствующие государственные структуры. По словам председателя областного филиала объединения Роллана Казенова, в действиях госорганов и подрядных организаций усматриваются коррупционные риски, и средства, выделенные на благоустройство, не всегда использованы по назначению. – К примеру, с поставщиком ТОО «Жан-Ерке и К» заключено три договора на общую сумму 1 миллиард 170 миллионов 130 тысяч 46 тенге. Срок выполнения работ по всем договорам – до 15 ноября текущего года. Причем средства уже освоены в полном объеме. Но именно к этой компании больше всего нареканий, – говорит Роллан Казенов. – С ТОО «Арнайы-Курылыс» заключено два договора. Здесь сумма составляет 1 миллиард 73 миллиона 480 тысяч тенге. Срок завершения работ определен также до 15 ноября, но к этому времени компания по факту освоила чуть более 394 миллионов тенге. С поставщиком ТОО «Verena Tech Research» заключен договор на общую сумму 372 миллиона 839 тысяч 998 тенге, освоенная сумма составила 370 миллионов 837 тысяч 998 тенге. Общая сумма по всем договорам на сегодня – более 2,6 миллиарда тенге. Но не только о потраченных средствах говорится в обращении к Главе государства. Общественники указывают, что при объявлении конкурса на государственные закупки заказчик в обязательном порядке обязан предоставить проектно-сметную документацию. Но ничего похожего в конкурсной документации общественники не обнаружили. – Непонятно, как были освоены такие суммы при неполном выполнении обязательств по договорам. При визуальном осмотре площадок в центральной части Семея видно, что работы выполнены лишь на 50%, и те не соответствуют установленным стандартам, – говорит Роллан Казенов. Общественники попросили обратить внимание и на дворы, где установлены газгольдеры. Мы уже писали, что в некоторых местах газовые установки попросту вывезли неизвестные. По словам Роллана Казенова, при объявлении конкурсов заказчиком в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства не были обследованы дворовые территории, не было уточнений, на чьем балансе находятся те самые газгольдеры, как будет проводиться процедура списания. Похоже, история с детскими площадками получит продолжение. #Семей #бюджет #ЖКХ #общественники #обустройство