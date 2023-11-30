Песочницы за два миллиарда

Проблемная зона, Спецпроекты
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Флора Левина, Семей

Общественники области Абай задались вопросом: как были потрачены 2,6 млрд тенге на благоустройство дворов в Семее?

 

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О данной проблеме мы писали в нашей газете от 01.11.2023 г. Напомним, в этом году в Семее планировалось обустроить 70 дворов. Отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции были заключены соответствующие договоры с подрядчиками о строительстве детских и спортивных площадок и благо­устройстве прилегающих к ним территорий. Позднее отдел ЖКХ за счет сэкономленных средств решил увеличить количество благоустраиваемых дворов и подписал с подрядчиками дополнительные соглашения. Однако работы сильно затянулись: одни семейчане жаловались на некачественную работу и затянувшиеся сроки выполнения работ, другие вообще не увидели обещанного благоустройства. Члены городского общественного совета неоднократно устраивали рейды по дворам областного центра, указывая на недочеты и предъявляя претензии руководителю городского отдела ЖКХ Ерназу Мукатаеву, который однажды отправился вместе с общественниками и представителями подрядных организаций в один из рейдов.

То, что состояние большинства площадок оставляет желать лучшего и не стоит тех денег, которые были потрачены на обустройство, главный коммунальщик Семея признает, и, по его словам, 15–20% от общего количества дворов остаются незавершенными из-за нерасторопности подрядных организаций. Срок исполнения работ истек еще 15 ноября… Благо «помогает» подрядчикам и погода – уже две недели в Семее держится плюсовая температура.

– В этом году было запланировано благоустройство 70 дворов, но мы хотели сделать больше за счет сэконом­ленных средств, но не успели. В итоге сделана только 71 площадка. В настоящее время завершаются работы в нескольких дворах. Все они благоустраиваются по основному договору. Еще шесть дворов, которые должны были быть благоустроены по дополнительному соглашению, подрядчик в лице компании «Арнайы-Курылыс» не завершил. Соответственно, эти работы им оплачивать не будем, – говорит Ерназ Мукатаев.

Для сравнения общественники проверили дворы, благоуст­роенные компанией «Арнайы-Курылыс», ТОО «Жан-Ерке и К». Если учесть, что суммы на каждый двор были выделены одинаковые, то непонятно разительное отличие как по качеству, так и по укомплектованию площадок.

– Площадки, выполненные подрядчиком «Арнайы-Курылыс», можно сказать, готовы на 95%. Работы выполнены ответственно и качественно. Имеются малые архитектурные формы, убран строительный мусор. Установлены даже пандусы для съезда инвалидных и детских колясок, установлены качели со спинками, песочницы, на спортивных площадках есть удобные тренажеры. И главное, когда мы смотрим на эти площадки, видим, что они действительно соответствуют своей стоимости – около 30 миллионов тенге. Здесь обустроены футбольные и баскетбольные площадки, ограждения. Причем все хорошего качества. Мы приятно удивлены. Я думаю, что две недели подрядчикам хватит на завершение работ, потому что где-то осталось только доделать ограждения, где-то на уже готовое покрытие осталось установить малые архитектурные формы, – говорит член городского общественного совета Фарида Рахматуллина.

Совсем иная картина наблюдается в первом микрорайоне, где работы проводила компания «Жан-Ерке и К». Здесь, как отмечают общественники, практи­чески за ту же сумму работа выполнена намного хуже. Да и по сравнению с площадками другого подрядчика эти им явно проигрывают: и в исполнении работ, и в качестве горок, качелей и каруселей. К тому же комплектование детских и спортивных площадок неполное. С момента предыдущего мониторинга в некоторых дворах все же появилась пара новых объектов, но и их все еще недостаточно.

Руководитель отдела ЖКХ предложил дать подрядной организации еще 4–5 дней на устранение всех недоделок. Хватит ли этого срока – покажет время, так как эта компания взялась обустраивать 35 дворов, и почти по каждому из них общественники высказали претензии к качеству работ.

Пока члены городского об­щест­венного совета в буквальном смысле слова тыкают носом во все недочеты представителей подрядных организаций, филиал респуб­ликанского общественного объединения «Әділдік жолы» направил письма в соответствующие государственные структуры. По словам председателя областного филиала объединения Роллана Казенова, в действиях госорганов и подрядных организаций усматриваются коррупционные риски, и средства, выделенные на благоустройство, не всегда использованы по назначению.

– К примеру, с поставщиком ТОО «Жан-Ерке и К» заключено три договора на общую сумму 1 миллиард 170 миллионов 130 тысяч 46 тенге. Срок выполнения работ по всем договорам – до 15 нояб­ря текущего года. Причем средства уже освоены в полном объеме. Но именно к этой компании больше всего нареканий, – говорит Роллан Казенов. – С ТОО «Арнайы-Курылыс» заключено два договора. Здесь сумма сос­тавляет 1 миллиард 73 миллиона 480 тысяч тенге. Срок завершения работ определен также до 15 ноября, но к этому времени компания по факту освоила чуть более 394 миллионов тенге. С пос­тавщиком ТОО «Verena Tech Research» заключен договор на общую сумму 372 миллиона 839 тысяч 998 тенге, освоенная сумма сос­тавила 370 миллионов 837 тысяч 998 тенге. Общая сумма по всем договорам на сегодня – более 2,6 миллиарда тенге.

Но не только о потраченных средствах говорится в обращении к Главе государства. Общест­венники указывают, что при объявлении конкурса на государственные закупки заказчик в обязательном порядке обязан предоставить проект­но-сметную документацию. Но ничего похожего в конкурс­ной документации общественники не обнаружили.

– Непонятно, как были освоены такие суммы при неполном выполнении обязательств по договорам. При визуальном осмотре площадок в центральной части Семея видно, что работы выполнены лишь на 50%, и те не соответствуют установленным стандартам, – говорит Роллан Казенов.

Общественники попросили обратить внимание и на дворы, где установлены газгольдеры. Мы уже писали, что в некоторых местах газовые установки попросту вывезли неизвестные. По словам Роллана Казенова, при объявлении конкурсов заказчиком в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства не были обследованы дворовые территории, не было уточнений, на чьем балансе находятся те самые газгольдеры, как будет проводиться процедура списания.

Похоже, история с детскими площадками получит продолжение.

#Семей #бюджет #ЖКХ #общественники #обустройство

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