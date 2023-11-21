У коммунальщиков – свой светофор

Вывести инфраструктуру из «красной» зоны в «зеленую» можно лишь путем изменения тарифов.

Изменению тарифов, точнее, их увеличению предшествуют общественные слушания. Чаще всего они проходят нерв­но. Ведь, наверное, мало кому хочется тратить больше, даже если взамен обещают свет, тепло и горячую воду без перебоев. Но все же в конце концов дискуссии завершаются консенсусом. Население готово пережить неудобства с перекопанными улицами, видя, куда уходят деньги.

Во исполнение поручения Главы государства уровень изношенности теплотрасс и других коммуникаций планируется снижать постепенно – ежегодно на 2–3%. В итоге в общей сложности к 2029 году показатель составит 15%.

По информации руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Ерлана Дуйсена, достижению поставленной цели будет способствовать программа «Тариф в обмен на инвестиции».

– На сегодня департаментом совместно с управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рассмотрены заявки базовых субъектов естественных монополий по инвестиционным программам, повышению зарплаты работников и росту генерации энергоресурсов. Это ТОО «Энергосистема», предоставляющее услуги по передаче электроэнергии; АО «Aqtobe su-energy group», ответственное за теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в областном центре; АО «Актобе ТЭЦ» – производитель тепловой энергии, – напомнил Ерлан Дуйсен.

В начале встречи эксперт отметил, что раскрытие темы не обойдется без обилия цифр, характеризующих ситуа­цию и принимаемые меры.

Инвестиционная программа ТОО «Энергосистема» с 1 июля увеличилась на 955 млн тенге. На 2023 год она составляет 1,6 млрд тенге. За два с половиной года предстоит провести ремонт 995,09 км сетей, из них конкретно в нынешнем году – 203,6 км.

Понять степень актуальнос­ти принятого решения можно по тому, что изношенность электросетей по Актюбинской области составляет 75,5%. Регион находится в «красной» зоне риска. Принимаемые меры поз­волят к концу 2025 года снизить тревожный показатель до 69,3%. Параллельно ожидается снижение уровня нормативных технических потерь электро­энергии – с 13,17 до 13,11%.

Еще один важный момент: средняя заработная плата работников «Энергосистемы» в 2022 году составляла 154 461 тенге, с августа 2023 года она увеличена до 251 625 тенге.

В связи с введением единого оператора по закупу и передаче электроэнергии по линиям НЭС затраты на нее выросли на 32,5%, с 10,83 тенге⁄кВт·ч до 14,35 тенге⁄кВт·ч. В связи с этим по совокупности всех трех факторов тариф скорректирован с 5,59 тенге⁄кВт·ч до 9,55 тенге⁄кВт·ч, то есть на 3,9 тенге.

В АО «Актобе ТЭЦ» в рамках

программы «Тариф в обмен на инвестиции» за счет тарифного дохода инвестпрограмма на 2023 год была увеличена на 322 млн тенге и составила 22,5 млрд тенге на период с 2023 по

2027 год.

– На данном предприятии изношенность основных средств составляет 41,5% – это «зеленая» зона риска. Здесь пре­дусматриваются мероприятия, нап­равленные на модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, которые приведут к снижению уровня амортизации основных средств, обеспечат надежность работы оборудования в отопительный сезон и увеличение тепловой мощности турбины, – объяснил глава департамента.

К примеру, исполнение намеченных мероприятий к обозначенному конечному сроку даст снижение изношенности основных средств до 36,2%, увеличение тепловой мощ­ности на 100 Гкал⁄час. В департаменте при рассмотрении заявки учли тот факт, что тариф с учетом инвестиционной программы и увеличением генерации энергоресурса с 1 августа 2023 года составил 3 867,43 тенге⁄Гкал, корректировка – в пределах 540,8 тенге. Размер прежнего тарифа 3 337,96 тенге⁄Гкал.

АО «Aqtobe su-energy group» предоставляет три важные

взаимосвязанные услуги. Инвестиционная программа предприятия на период с 2021 по 2025 год утверждена на общую сумму около 4,2 млрд тенге, по услуге водоснабжения – 3,8 млрд тенге, по водоотведению – 5 млрд тенге.

«Узким» местом предприятия и города Актобе является изношенность канализацион­ных сетей на 72,5%, а это «красная» зона риска. Вложения дают надежду, что износ сетей сократится на 2%. Если в среднем работники, занятые в данной сфере, получали 160 459 тенге, то теперь их зарплата увеличится на 14%.

Напомним, за счет роста тарифа на станции «Актобе ТЭЦ» на 16,2%, а также роста тарифа на передачу электроэнергии по линиям «Энергосистемы», в совокупности трех факторов, тариф с июля скорректирован на 20,6 тенге.

По водоснабжению инвестиционная программа с 1 июля увеличена на 855,7 млн тенге и составила 2 млрд тенге. Как уточнил Ерлан Дуйсен, заявка утверждена только на 2023 год: запланированы 808,6 млн тенге вливаний из бюджета, остальные 47,1 млн тенге даст тарифный доход. Деньги пойдут на ремонт 31,73 км сетей, из них 20,4 км будут отремонтированы за счет дополнительных инвестиций.

Изношенность сетей водоснабжения по Актобе составляет 53,95%, это пока «зеленая» зона риска. К концу года она сни­зится до показателя 51,95%, аварии на сетях должны сократиться. Если в прошлом году средняя зарплата работников Aqtobe su-energy group, задействованных в сфере оказания данной услуги, составляла 167 583 тенге, то с июля она увеличена до 176 551 тенге.

По водоотведению программа инвестиций с июля увеличилась на 2,2 млрд тенге, на 2023 год утверждена заявка на 3,3 млрд тенге. Основная часть суммы, а это 2,17 млрд тенге, запланирована за счет поддерж­ки из бюджета, остальные 37,6 млн – за счет тарифного дохода. Средства пойдут на ремонт 11,85 км сетей, в том числе за счет дополнительных инвестиций – 5,03 км сетей.

По услуге теплоснабжения с июля инвестиции увеличены на 1,1 млрд тенге, в целом сос­тавив 2,5 млрд тенге только на 2023 год. Из них 929 млн тенге выделят из бюджета, остальные 167,3 млн будут получены за счет тарифного дохода. В целом предусмотрен ремонт 8,53 км сетей, из них за счет дополнительных инвестиций – 4,7 км сетей.

Изношенность сетей теплоснабжения составляет 54,51%, это также «зеленая» зона риска. В ходе исполнения инвестиционной программы до конца 2023 года ожидается снижение изношенности теплосетей до 52,51%. Средняя заработная плата работников увеличена на 22% и нынче составляет 240 073 тенге.

За каждой цифрой стоит ситуация, дающая надежду на то, что качество жизни актюбинцев изменится в лучшую сторону. Что об их нуждах и заботах государство помнит и продумывает пути решения проблем, накопившихся за десятилетия. Что есть службы, которые отслеживают адрес­ность и эффективность затрат. И возможно, настанет время, когда накал страстей в ходе общественных слушаний будет не столь горяч, а их участники больше станут обсуждать новые подходы, предлагать идеи улучшения, пути внедрения современных энергосберегающих технологий.