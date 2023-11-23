Смаилов: Добросовестному бизнесу волноваться незачем

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По словам премьера, круг лиц, подпадающих под действие закона, четко очерчен

Фото: пресс-служба правительства РК

О работе по возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов на брифинге после заседания Сената Парламента РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Премьер-министр отметил, что работа по возврату активов проводится в строгом соответствии с законом, который был принят, и является логическим продолжением политических и экономических реформ главы государства. Главная задача – восстановить социальную справедливость, вернуть активы и заставить их работать на экономику республики.

«Есть два способа – добровольный и принудительный, который реализуется в соответствии с решением суда. Что касается круга лиц, которые подпадают под действие закона, он четко очерчен. Это лица, которые, пользуясь административными ресурсами, незаконно получили активы. Добросовестному бизнесу волноваться незачем», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, возвращенные средства будут направлены на реализацию важных проектов в социальной сфере, а также инфраструктурных и производственных проектов с созданием новых рабочих мест.

«На сегодня возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. Из них порядка 600 млрд долларов – из-за рубежа. Эта работа продолжается», — подчеркнул премьер.

 

#Смаилов #бизнес #премьер #возврат #активы

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