Смаилов: Добросовестному бизнесу волноваться незачем

Фото: пресс-служба правительства РК

О работе по возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов на брифинге после заседания Сената Парламента РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Премьер-министр отметил, что работа по возврату активов проводится в строгом соответствии с законом, который был принят, и является логическим продолжением политических и экономических реформ главы государства. Главная задача – восстановить социальную справедливость, вернуть активы и заставить их работать на экономику республики.

«Есть два способа – добровольный и принудительный, который реализуется в соответствии с решением суда. Что касается круга лиц, которые подпадают под действие закона, он четко очерчен. Это лица, которые, пользуясь административными ресурсами, незаконно получили активы. Добросовестному бизнесу волноваться незачем», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, возвращенные средства будут направлены на реализацию важных проектов в социальной сфере, а также инфраструктурных и производственных проектов с созданием новых рабочих мест.