Смаилов призвал "безболезненно" для бизнеса внедрять навигационные пломбы в рамках ЕАЭС

Международное сотрудничество, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Премьер предложил комиссии проводить эту работу с учетом мнения бизнеса

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, прошедшем в столице Кыргызстана - городе Бишкеке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В своем выступлении премьер отметил, что за 10-летний срок ЕАЭС утвердился в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения.

«Сегодня ЕАЭС — это востребованный и эффективный формат сотрудничества с населением порядка 190 млн человек, рынком труда — свыше 93 млн человек и ВВП — $2,7 трлн. Взаимная торговля государств-членов с 2015 по 2022 годы выросла в 2 раза и достигла порядка $85 млрд. Все это результат наших совместных усилий и плодотворной работы, а также поддерживаемых между нашими странами высоких партнерских отношений», — сказал Алихан Смаилов.

Одним из актуальных вопросов дальнейшего развития интеграционного объединения, по его словам, является проект декларации на среднесрочный период.

«Уверен, данный документ даст новый импульс развитию интеграционных процессов в тех сферах, которые имеют осязаемый экономический эффект. При этом базовые принципы и цели ЕАЭС должны оставаться незыблемыми основами интеграции, а именно ее сугубо экономическая направленность», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава правительства выразил уверенность, что у ЕАЭС есть большой неиспользованный потенциал в развитии именно торгово-экономического трека. Однако для достижения новых успехов необходимо дать реальную оценку текущего состояния интеграции.

«В этих целях в мае текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оценить исполнение принятых обязательств. Считаем, что представленный проект доклада необходимо качественно доработать», — указал он.

Вместе с тем Алихан Смаилов отметил, что увеличению торговли будет способствовать эффективное использование и развитие транзитного потенциала. Так, в настоящее время в рамках ЕАЭС принимается ряд новых механизмов контроля за оборотом товаров, в том числе навигационные пломбы.

«Весь грузопоток по территории государств-членов будет подлежать прослеживаемости. При этом мы должны внедрять навигационные пломбы поэтапно и максимально «безболезненно» для бизнеса наших стран. Предлагаю комиссии проводить данную работу с учетом мнения бизнеса», — сказал премьер-министр.

При этом он добавил, что главное мерило успешной экономической интеграции — это новые производства, технологии и рабочие места. В настоящее время на площадке комиссии разрабатывается концепция дальнейшего развития общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий.

Дальнейшее сотрудничество в данных сферах Казахстан видит через создание условий для производства высокотехнологичных лекарств и медизделий, но не через единую политику в области здравоохранения.

«В данном контексте нам нужно стимулировать развитие производственных мощностей, создавать благоприятные условия для трансферта технологий. Прошу комиссию учитывать это при корректировке концепции», — заключил глава правительства.

 

 

#переговоры #сотрудничество #Смаилов #соглашение #бизнес #ЕАЭС #пломбы

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