Смаилов раскрыл планы по увеличению доходов госбюджета

По словам премьера, перед правительством стоит задача снизить размеры трансфертов из Нацфонда и сохранить его для будущих поколений

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов рассказал о планируемых мерах по повышению доходов государственного бюджета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Как отметил Алихан Смаилов, перед правительством стоит задача снизить размеры трансфертов, выделяемых из Национального фонда, и таким образом сохранить его для будущих поколений.

«Поэтому требуется увеличить доходы государственного бюджета. Во-первых, для этого принимаются меры по цифровизации таможенного и налогового администрирования. Во-вторых, мы работаем над снижением уровня теневой экономики», — сказал премьер.

Еще одно направление, по его словам, повышение ставок налогов, в частности ИПН и НДС.

«Что касается НДС, то он, во-первых, снижает конкурентоспособность импортных товаров. А что касается отечественных товаров – наши аграрии не платят налог на добавленную стоимость. При этом компании, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, получают скидку в размере 70%. Эти льготы сохраняются. Микро- и малый бизнес также не входят в число плательщиков НДС», — отметил Алихан Смаилов.

Таким образом, повышение ставок не отразится на отечественных производителях основных продовольственных товаров. Вместе с тем это даст возможность увеличить доходы республиканского бюджета на порядка 2 трлн тенге.