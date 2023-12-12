Смаилов вручил награды лауреатам премий "Алтын сапа" и "Парыз"

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов вручил награды лауреатам ежегодных премий в области предпринимательства «Алтын сапа» и «Парыз», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Торжественное мероприятие с участием руководителей центральных госорганов, депутатов, представителей НПП «Атамекен» и конкурсантов прошло на территории Конгресс-центра ЕХРО в Астане.

В рамках церемонии главой правительства награждены победители премии «Алтын сапа» в номинации «Лучшее предприятие производственного назначения»:

компания «КазАзот» – единственный производитель аммиака и аммиачной селитры в Казахстане, поставщик минеральных удобрений как на внутренний рынок, так и на экспорт; 

компания «Медидез» – производитель дезинфицирующих средств для медицины и пищевой промышленности;

компания Med365 – ведущий разработчик и единственный отечественный производитель аппаратов автоматизированной системы медицинских осмотров.

Алихан Смаилов также вручил награды победителям премии «Парыз» в номинации «Лучший социальный проект года».

Так, отмечена компания «Галицкое» – за счет средств предприятия в одноименном селе проведены водопровод и центральное отопление, заасфальтированы дороги. Работники предприятия за последние 3 года получили 12 квартир.

Победителем в номинации также стала компания «Казцинк», которая реализует социальный проект для лиц с инвалидностью по слуху совместно с Казахстанским обществом глухих. Благодаря проекту люди с особыми потребностями получают опыт работы в крупной отечественной компании.

Справочно: конкурс на соискание премии президента РК «Алтын сапа» проводится по номинациям: «Лучшее предприятие производственного назначения», «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения», «Лучшее предприятие, оказывающее услуги» и «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию», «Лучший индустриальный проект» и «Лучший инновационный проект». 14 победителей получают дипломы, эмблемы в виде статуэтки и денежное вознаграждение в размере 450 МРП (около 1,5 млн тенге). 

Конкурс на соискание премии «Парыз» в области социальной ответственности бизнеса проводится ежегодно на региональном и республиканском уровнях по номинациям: «Лучшее социально ответственное предприятие», «Лучшее предприятие в области охраны труда», «Лучший коллективный договор», «За вклад в экологию» и «Лучший социальный проект года».

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