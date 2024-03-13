Снег убирать нужно вовремя!

Как сообщили в акимате столицы, с утра понедельника в снегоуборочных работах было задействовано более 2,5 тыс. дорожных рабочих и почти 1 200 единицы спецтехники. «За ночь с 10 на 11 марта из города вывезли более 17 тыс. кубометров снега, что равно объему 1,3 тыс. большегрузов. Всего с начала зимнего периода более 452,5 тыс. грузовиков вывезли на снежные полигоны свыше 6,1 млн кубометров снега», – говорилось в распространенном сообщении акимата.

Одна из организаций, отвечающих за уборку столицы, – ТОО «Астана Тазалык». Руководитель производственно-технического отдела товарищества Руслан Досов рассказал, что у них дейст­вуют две смены: дневная и ночная. Ежедневно утром на борьбу со снегом выходит около 400 единиц спецтехники и 330 рабочих предприя­тия. В первую очередь убирают цент­ральные улицы, маршруты пассажирского транспорта, остановки и тротуары.

– Сначала выходит подметальная техника, которая сметает снег к обочине. Потом выезжают автогрейдеры, они образуют снежные валы. После чего их загружают в само­свалы лаповые снегопогрузчики. Там, где не может справиться техника, включаются дорожные рабочие, они убирают снег с прибордюрной части, – объяснил алгоритм работы Руслан Досов.

Всего предприятие охватывает около половины территории города. Помимо них, есть и другие организации.

Что касается графика работы, то для дорожных рабочих смена начинается с пяти утра, а заканчивается в три часа дня. По району «Сарыарка» задействовано около 90 человек, в «Алматы» и «Есиле» – по 100, в районе «Нура» – 40. Они убирают снег, наледи, чистят остановки, урны, чтобы уже к началу рабочего дня были чистота и порядок. Причем в час пик они не работают, дабы не провоцировать пробки.

Среди спецтехники есть грузовые, подметальные, машины, которые разбрасывают песок, солевой раствор. К слову, вся техника регулярно обновляется и соответствует техничес­ким стандартам. Но, как признается руководитель отдела, существующих мощностей все равно не хватает.

– В этом году зима выдалась аномальной – дожди и перепады температуры, из-за чего по городу наблюдается наледь. К сожалению, на тротуары техникой не заедешь. Только ручной труд. Но охватить весь город, даже ту часть, которую мы обслуживаем, практичес­ки нереально. Стараемся посыпать пес­ко-соляной смесью в первую очередь участки, где есть высокий поток пешеходов, – пояснил Руслан Досов.

Каждый день на предприятия поступают обращения граждан. Кто-то возмущается, что дорожка в школу превратилась в сплошной каток. А у кого-то завалена снегом детская игровая площадка.

– Мы их отрабатываем. К примеру, с 3 по 10 марта поступило 199 обращений, многие из которых были решены. Сегодня активны 42 обращения. В основном они касаются уборки от снега и наледи дорог, тротуаров. Вообще, активность граждан – важный индикатор нашей работы. Сообща мы делаем город чище и красивее, – уверен Руслан Досов.