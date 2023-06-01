Сотни миллионов тенге недополучил бюджет Казахстана из-за контрабанды зерна – сенатор Лукин

По словам депутата, в стране действует устойчивая схема нелегального ввоза пшеницы по фиктивным документам и без уплаты налогов.

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Зерно ввозится из стран ЕАЭС в Казахстан, а далее экспортируется как казахстанское, при этом предприниматели ещё и получают выплаты из бюджета страны. Проблемы и последствия контрабанды зерна озвучил в своем депутатском запросе сенатор Андрей Лукин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам сенатора, в стране действует устойчивая схема нелегального ввоза пшеницы из России в Казахстан по фиктивным документам и без уплаты налогов. Более того, в последующем за экспорт этого зерна за пределы ЕАЭС, предприниматели еще и получают выплаты из бюджета Казахстана.

«С 2019 года из России на территорию СКО завезено более 450 тыс. тонн пшеницы, которые были сданы в хлебоприемные пункты по сопроводительным документам сельхозтоваропроизводителей Казахстана. После документального оформления продукция экспортирована трейдерами за пределы страны, как товар казахстанского происхождения, что повлекло незаконный

возврат НДС экспортерам за счет бюджетных средств. Правоохранительными органами подтверждена схема нелегального ввоза пшеницы по фиктивным документам. Предварительный ущерб государству в виде неуплаченного НДС от ввезенного товара из России в Казахстан составил более 660 млн тенге», - сказал Андрей Лукин.

По его словам, причиной такого положения дел является отсутствие системы учета и дальнейшего контроля использования ввозимой из России зерновой продукции.

Кроме того, проблема экономической контрабанды является очень актуальной в плане правильной ее идентификации.

«Уголовное законодательство за один преступный умысел предусматривает два разных вида уголовных правонарушения: если в

одном мы конфискуем товар, то в другом - после уплаты необходимых платежей товар возвращаем. Нет четкого разграничения признаков этих уголовных правонарушений и в нормативном постановлении Верховного суда. В итоге, в области Жетысу начали по-разному понимать уголовный состав экономической контрабанды. За неправильное указание кода ТНВЭД кого-то признают

контрабандистом, другого осуждают за «уклонение». При таких обстоятельствах, возникает острая необходимость законодательного вмешательства в данную ситуацию посредством внесения поправок, направленных на разграничение контрабанды от уклонения», - сказал сенатор.

В этой связи, депутат предложил членам Кабмина разграничить признаки уголовных правоонарушений «контрабанды» и «уклонения», оцифровать процесс учета и контроля ввозимых товаров из стран ЕАЭС, а также усилить работу по пресечению теневого вывоза товаров.