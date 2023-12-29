Более 12 млн тенге похитил из бюджета сотрудник акимата в ЗКО

Суд приговорил казнокрада к 3 годам лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру ЗКО

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, прокурорская проверка установила, что главный специалист аппарата акима Шагатайского сельского округа ЗКО в период с 2020 года по 2023 год путем незаконного перечисления на свой карточный счет похитил более 12 млн тенге бюджетных средств.

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» с последующим направлением в департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области для производства досудебного расследования. После окончания расследования дело направлено в суд. Приговором суда сотрудник акимата осужден на 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — отметили в надзорном органе.

В региональной прокуратуре также добавили, что приговор в законную силу не вступил.