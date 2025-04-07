Спасатели поймали две змеи в доме жительницы Алатау
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О жуткой находке пресмыкающихся в своем доме на пульт 112 сообщила жительница дачного общества «Энергетик» в Алатау, сообщает Kazpravda.kz
Оперативно прибывшие спасатели при помощи приспособления «змеелов» поймали двух рептилий и выпустили их в безопасное место, вдали от населенного пункта.
МЧС рекомендует при обнаружении змеи вывести из помещения людей, запереть животное и вызвать спасателей.
Самостоятельная попытка поймать гадюку может обернуться бедой, отмечают спасатели.
Ранее в одном из торговых домов Тараза сотрудница сообщила о змее, появившейся в общественном месте.