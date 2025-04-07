О жуткой находке пресмыкающихся в своем доме на пульт 112 сообщила жительница дачного общества «Энергетик» в Алатау, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Оперативно прибывшие спасатели при помощи приспособления «змеелов» поймали двух рептилий и выпустили их в безопасное место, вдали от населенного пункта.

МЧС рекомендует при обнаружении змеи вывести из помещения людей, запереть животное и вызвать спасателей.

Самостоятельная попытка поймать гадюку может обернуться бедой, отмечают спасатели.

Ранее в одном из торговых домов Тараза сотрудница сообщила о змее, появившейся в общественном месте.