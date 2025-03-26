Жуткая находка: змея в торговом центре Тараза напугала посетителей
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В одном из торговых домов Тараза сотрудница сообщила о змее, появившейся в общественном месте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
Спасатели оперативно поймали рептилию с помощью специального инструмента и выпустили ее в безопасном месте.
МЧС рекомендует при обнаружении змеи вывести из помещения людей, запереть пресмыкающееся и вызвать спасателей.
Самостоятельная попытка поймать змею может обернуться бедой, отметили в ведомстве.