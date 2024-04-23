Спасение тонущих лошадей показали на видео в Казахстане

В ЗКО спасателям пришлось вытаскивать их из воды и грузить на лодку, сообщает Kazpravda.kz

Скрин с видео МЧС

«В селе Бударин Акжайыкского района Западно-Казахстанской области спасатели Туркестанской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей пришли на помощь тонущим в паводковых водах лошадям и вытащили животных на сушу в безопасное место», - говорится в сообщении МЧС.

По данным Минсельхоза на 16 апреля, из-за паводков пало более 7 тысяч голов скота, большая часть из них мелкий рогатый скот.