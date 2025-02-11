Сталь, как и борщ, варят

Год рабочих профессий дает возможность узнать о людях, благодаря труду которых наша жизнь становится­ комфортнее. Они строят дома, ремонтируют автомобили, шьют одежду, собирают мебель, но при этом иногда остаются вне внимания общест­ва. А зря. Ведь среди тех, кто привык работать руками, очень много интересных личностей.

Сегодня мы расскажем о молодом, но уже достаточно опытном сталеваре Дмитрии Омельченко. Он уже 12 лет трудится на Карагандинском металлургическом комбинате, ныне АО «Qarmet», и не перестает видеть в своей профессии особую промышленную романтику.

– Меня завораживает вид огненно-красного расплавленного металла, который льется из огромного ковша, – с горящими глазами рассказывает сталевар. – Потрясающе красивое зрелище! В душе возникают чувства, которые невозможно передать словами. Знаете, это для меня как приворот. Хочется смотреть на раскаленный металл снова и снова. Я люблю свою работу.

Слушая, как поэтично Дмитрий описывает огненную стихию, можно подумать, что профессию для себя он выбирал из-за ее внешних, исключительно ярких моментов. Но нет. Оказалось, металлург руководствовался не столько эмоциями, сколько здравым расчетом. И учел свою склонность к естест­венным наукам, а также индустриальную направленность родного региона.

Темиртау всегда был и ос­тается городом металлургов. И хотя сталеваров в семье Дмитрия Омельченко нет, он имеет все шансы стать родоначальником трудовой династии. Тем более что работа на Карметкомбинате стабильная и высокооплачиваемая.

В 2012 году Дмитрий Омельченко окончил Карагандинский индустриальный университет, отправил резюме в тогдашнее АО «АрселорМиттал Темиртау», и спустя некоторое время его пригласили на собеседование. Парень сказал, что хочет работать разливщиком стали, но вакансий тогда не было. Нашего героя взяли подручным сталевара на установку «Печь-ковш».

Дмитрий прошел инструктаж, технику безопасности, получил вводные инструкции, спецодеж­ду и в ночь на 1 февраля вышел в смену. Ее он запомнил на всю жизнь.

– Вошел в цех, а там все как в каком-то сюрреалистичес­ком видеосюжете: движутся огромные ковши, из них течет раскаленный металл, краны поднимаются и опускаются.­ Грохота не было, но шум от движущихся механизмов раздавался, – вспоминает металлург. – Было захватывающе интересно. Я заступил на смену, и меня закрепили за моим наставником – Виктором Николаевичем Лесовым. Он очень грамотный специалист. Я его уважаю и благодарен за те знания, которые он мне передал.

Дмитрий быстро осваивал навыки подручного, но ему не хотелось останавливаться на достигнутом. Парень твердо решил стать сталеваром. Поэтому он начал присматриваться к старшим товарищам, задавать вопросы и набираться знаний от коллег.

– Понял: прежде чем стать профессиональным сталеваром, надо быть хорошим подручным. Поэтому сначала оттачивал навыки, а потом подошел к наставнику-сталевару Евгению Семенюку и сказал: «Женя, обучай меня. Я хочу сам руководить плавкой», – продолжает Дмитрий Омельченко. – Купил блокнот и стал ходить с ним на работу. Я записывал в него все – названия марок стали, элементов, которые нужно добавлять во время плавки. Мой блокнот – это как книга рецептов, которая есть у каждой женщины. Записывал новую информацию, запоминал ее, и потихоньку у меня в голове все стало укладываться.

Спустя полтора года Дмитрий самостоятельно встал за пульт сталеплавильного агрегата. Новичок сильно волновался и боялся допустить ошибку, которая мог­ла бы обернуться порчей сотен тонн дорогостоящего металла. Тогда ценитель промышленной романтики был еще и самым молодым сталеваром Карагандинского металлургического… А теперь – разбирается в марках стали с такой же легкостью, как опытный повар в разновидностях борща. Кстати, в этих «блюдах» есть что-то общее. Сталь, как и борщ, варят.

– Вроде бы я каждый день выполняю одни и те же действия, но плавка всегда получается разной, – отмечает металлург. – Она по-разному себя ведет. Как это? Давайте на примере борща объясню. Когда вы его варите, у вас один вкус получается. А когда ваша мама готовит, добавляя те же самые ингредиенты, то борщ у нее совсем другой. То же самое и у нас с плавкой.

Надо отметить, что с приходом отечественного инвестора Карметкомбинат начал наращивать объемы производства. По итогам 2024 года выплавка чугуна и стали выросла на 15%. Кроме того, на предприятие стали приходить молодые специалисты. Появилась преемственность поколений.

Год рабочих профессий будет способствовать обновлению коллективов металлургического и других промышленных предприятий, что особенно важно для индустриально развитого Карагандинского региона.

– Я благодарен Главе государства за то, что он объявил нынешний 2025 год Годом рабочих профессий, – говорит сталевар Дмитрий Омельченко. – Сейчас для нас, молодых, все дороги открыты. Не надо бояться трудностей. Надо верить в себя и работать – не только на свой кошелек, но и на благо страны.