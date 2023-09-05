Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Экономика
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4% в ближайшие годы.

Фото пресс-службы МНЭ РК

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3», прогноз «Стабильный», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

В сообщении министерства говорится, что ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом чистый государственный долг находится на низком уровне, а состояние ликвидных внешних активов страны обеспечивает защиту от внешних шоков.

В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы страны достаточны для управления рисками.

По мнению аналитиков, дефицит консолидированного бюджета сократится в среднем до 1,6% от ВВП в период 2023-2026 годы. При этом росту государственных доходов будут способствовать усилия по реформированию налоговой политики и администрирования.

Также аналитики отмечают проводимую правительством макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики.

В целом, S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4% в 2023-2026 годы.

Отмечается, что правительство РК намерено продолжить активную работу по сохранению суверенного рейтинга на уровне инвестиционной надежности.

#экономика #рейтинг #кредит #бюджет #активы #S&P

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