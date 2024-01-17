Статистики назвали причину снижения числа ИП в Казахстане

Снижение количества субъектов предпринимательства статистики связывают с введением всеобщего декларирования в 2024 году, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным бюро нацстатистики, в декабре количество зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства по сравнению с ноябрем 2023 года уменьшилось на 2,4% и составило 1 719 тыс. субъектов.

Также в декабре наблюдалось уменьшение количества действующих субъектов ИП, по сравнению с ноябрем их количество уменьшилось на 1,9%.

"Данное снижение количества субъектов связано с введением всеобщего декларирования в 2024 году. В годовом выражении количество ИП показывает рост, зарегистрированных стало больше на 8,5%, действующих – на 11,1%", – говорится в сообщении.

ТОП-3 по видам экономической деятельности ИП:

37,5% – «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов».

17,4% – «Предоставление прочих видов услуг».

16,2% – «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».