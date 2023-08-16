Ставку по льготным кредитам для бизнеса снизили в Алматы

Фото пресс-службы акимата Алматы

В рамках региональной программы ставку по льготным кредитам для бизнеса снизили до 6%. Об этом на брифинге в РСК сообщил глава управления предпринимательства и инвестиций Алматы Берик Солтанбаев, передает корреспондент Кazpravda.kz.

По данным акимата, новый субпродукт "Jana Business" в рамках региональной программы "Almaty Business" предполагает максимальную ставку по льготным кредитам 6% вместо 7%.

Согласно условиям, сумма кредитования ограничена 100 млн тенге и сроком 7 лет.

"Еще одним нововведением программы стало предоставление субъектам промышленных парков возможности получения кредитов под 6% годовых, до 500 млн тенге, сроком до 7 лет", – отметил Берик Солтанбаев.

Глава профильного управления подчеркнул, что в рамках региональной программы "Алматы Бизнес – 2025" за первые 6 месяцев 2023 года финансирование получили 88 проектов, было создано 707 рабочих мест.