Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом

– Мы обучаем женщин-предпринимателей, – поясняет она. – Рассказываем, как запус­тить свой бизнес, где найти финансирование, какие есть грантовые и кредитные программы, например, в фонде DAMU. Важный инструмент – менторство, когда успешные предприниматели передают свой опыт новичкам.

В Ассоциации деловых женщин Казахстана реализуется программа «Мастер-майнд», где небольшие группы предпринимателей (5–10 человек) собираются, обсуждают актуальные вызовы и совместно ищут решения. В стране более 800 тыс. женщин-предпринимателей и, по словам Баян Жумашевны, важно создавать им условия для развития.

В своей работе Баян Тойкебаева стремится к тому, чтобы больше женщин было представлено и в корпоративном управлении.

– Сегодня только 8–11 процентов женщин занимают руководящие позиции в корпоративном управлении, – посетовала она. – Однако, согласно Указу Президента, к 2030 году этот показатель должен достичь 30 процентов. Мы движемся в этом направлении: например, совместно с «Самрук-Қазына» обучили более 300 женщин.

К слову, в следующем году Ассоциация деловых женщин Казахстана отмечает тридцатилетие. За это время организацией реализовано более сотни проектов по поддерж­ке женщин. Как отмечает общест­венный деятель, они вносят большой вклад в экономику: производят продукцию, оказывают услуги, создают новые рабочие места, способствуют пополнению бюджета в виде налогов.

Альянс женских сил Казахстана решает острые социальные вопросы, включая противодействие семейно-бытовому насилию.

– Мы участвуем в разработке законопроектов, организовываем дискуссии, предлагаем конкретные меры. Я являюсь членом общественного совета МВД РК и комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике города Астаны, где также поднимаю эти вопросы, – говорит замес­титель председателя альянса.

Также Баян Тойкебаева поддерживает социальные инициативы женщин. По ее словам, многие из них работают в НПО, занимаясь волонтерством, поддержкой детей с инвалидностью и социально уязвимых групп.

– Социальные вопросы лежат на плечах женщин. Это говорит о том, что они хотят служить обществу, помогать другим. К счастью, государство сегодня поддерживает социальное предпринимательство, выделяя гранты, – отметила общественный деятель.

Баян Тойкебаева – счастли­вая жена и мама троих ­детей. Помимо плодотворной об­щественной жизни, занимается собственным бизнесом – мебельным производством.

– Считаю, что мы не должны чего-то ждать, нужно действовать. Живу, задаваясь вопросом, что я могу сделать для своей страны. Можно начинать с маленьких шагов. Например, я собираю вещи и отдаю малоимущим семьям. Даже такая небольшая, казалось бы, помощь на самом деле очень действенная, – считает героиня нашего повествования.

Баян Тойкебаева не раз участ­вовала в решении проблем женщин. Из последнего: в столичную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике пришла за помощью горожанка, попавшая в сложную жизненную ситуацию. От нее ушел муж, оставив на ней свои кредиты.

– Банковская карта у нее была заблокирована, жить с двумя детьми не на что, просила помочь, – рассказывает общественница. – Я тогда помогла ей устроиться на работу в клининговую компанию, и сейчас она уже получает заработную плату. Другая мама с больным ребенком, и у нее не было стиральной машины. Мы и тут помогли – купили нужную бытовую технику.

В таких ситуациях, говорит Баян Тойкебаева, важно с пониманием отнестись к человеку, дать дельный совет, который поможет начать дейст­вовать.

Открывшиеся в динамично развивающейся Астане возможности стимулируют нашу героиню к постоянному саморазвитию. Во время деловых поездок она посетила много стран, участвовала в международных форумах, налаживала партнерство с разными фондами, ведь своей миссией она видит служение обществу.