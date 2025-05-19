В Палате предпринимателей города Астаны состоялось Межотраслевое заседание отраслевых советов, на котором обсуждались проблемные вопросы, связанные с размещением павильонов и киосков вблизи крупных торговых объектов столицы, передает Kazpravda.kz
Центральной темой встречи стало обращение предпринимателей, обеспокоенных ситуацией вокруг принудительного освобождения земельных участков, на которых сегодня расположены объекты малой розничной торговли.
Ранее столичный суд вынес решение о сносе 12 торговых павильонов, размещённых у фасада Astana Mall. По информации акимата, объекты были установлены с нарушениями градостроительных, санитарных и противопожарных норм, а также без согласованных эскизных проектов. Владельцы павильонов, являющиеся арендаторами, выступили с просьбой не демонтировать сооружения, а предоставить возможность легализовать их деятельность. Впоследствии, несмотря на решение суда, районный акимат выразил готовность к компромиссу и предложил предпринимателям альтернативное размещение — за зданием торгового центра и вдоль его боковой части, при условии соблюдения всех необходимых градостроительных процедур.
Представитель одного из ИП Улукбек Душабаев озвучил коллективную позицию бизнеса, отметив, что владельцы киосков готовы инвестировать собственные средства в приведение объектов в соответствие с требованиями городского дизайн-кода, разработку эскизных проектов, а также подключение коммуникаций – при условии, что им будет разрешено сохранить свои торговые точки на прежнем месте.
Бизнес-сообщество Астаны выразило обеспокоенность тем, что устные обещания со стороны уполномоченных органов о сохранении павильонов не обладают юридической силой. В этой связи предприниматели предложили заключить медиативное соглашение между акиматом города и администрацией торгового центра Astana Mall. По их мнению, такой формат позволит закрепить договорённости документально и обеспечить правовую определённость для всех сторон.
Дополнительные разъяснения в ходе заседания дал заместитель руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны Габбас Бергалиев.
– Для сохранения торговых объектов на территории ТЦ необходимо изменить целевое назначение соответствующего земельного участка, который в настоящее время классифицирован как парковочная зона, – отметил чиновник. - Подать заявление на изменение назначения может только собственник участка – администрация Astana Mall.
Стороны сошлись во мнении, что урегулировать ситуацию возможно исключительно в рамках правового поля, избегая конфликтных сценариев. Предложение о медиации было поддержано представителями государственных органов как конструктивный механизм решения спорной ситуации.
По итогам обсуждения участники договорились о необходимости продолжения диалога с привлечением всех заинтересованных сторон, включая собственника земельного участка. В свою очередь, Палата предпринимателей выразила готовность выступить площадкой для выработки взаимоприемлемых решений, способствующих защите прав и интересов субъектов малого и среднего бизнеса. Проблематика, затронутая на заседании, также охватывала вопросы получения прав на земельные участки через АО «СПК «Astana» и существующих барьеров для размещения павильонов уличной торговли. В адрес уполномоченных органов были направлены соответствующие рекомендации с целью повышения прозрачности и эффективности административных процедур.