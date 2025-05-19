Столичные бизнесмены просят сохранить павильоны перед ТЦ

Экономика
105

В Палате предпринимателей города Астаны состоялось Межотраслевое заседание отраслевых советов, на котором обсуждались проблемные вопросы, связанные с размещением павильонов и киосков вблизи крупных торговых объектов столицы, передает Kazpravda.kz 

Фото: Атамекен

Центральной темой встречи стало обращение предпринимателей, обеспокоенных ситуацией вокруг принудительного освобождения земельных участков, на которых сегодня расположены объекты малой розничной торговли.

Ранее столичный суд вынес решение о сносе 12 торговых павильонов, размещённых у фасада Astana Mall. По информации акимата, объекты были установлены с нарушениями градостроительных, санитарных и противопожарных норм, а также без согласованных эскизных проектов. Владельцы павильонов, являющиеся арендаторами, выступили с просьбой не демонтировать сооружения, а предоставить возможность легализовать их деятельность. Впоследствии, несмотря на решение суда, районный акимат выразил готовность к компромиссу и предложил предпринимателям альтернативное размещение — за зданием торгового центра и вдоль его боковой части, при условии соблюдения всех необходимых градостроительных процедур.

Представитель одного из ИП Улукбек Душабаев озвучил коллективную позицию бизнеса, отметив, что владельцы киосков готовы инвестировать собственные средства в приведение объектов в соответствие с требованиями городского дизайн-кода, разработку эскизных проектов, а также подключение коммуникаций – при условии, что им будет разрешено сохранить свои торговые точки на прежнем месте.

Бизнес-сообщество Астаны выразило обеспокоенность тем, что устные обещания со стороны уполномоченных органов о сохранении павильонов не обладают юридической силой. В этой связи предприниматели предложили заключить медиативное соглашение между акиматом города и администрацией торгового центра Astana Mall. По их мнению, такой формат позволит закрепить договорённости документально и обеспечить правовую определённость для всех сторон.

Дополнительные разъяснения в ходе заседания дал заместитель руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны Габбас Бергалиев.

– Для сохранения торговых объектов на территории ТЦ необходимо изменить целевое назначение соответствующего земельного участка, который в настоящее время классифицирован как парковочная зона, – отметил чиновник. - Подать заявление на изменение назначения может только собственник участка – администрация Astana Mall.

Стороны сошлись во мнении, что урегулировать ситуацию возможно исключительно в рамках правового поля, избегая конфликтных сценариев. Предложение о медиации было поддержано представителями государственных органов как конструктивный механизм решения спорной ситуации.

По итогам обсуждения участники договорились о необходимости продолжения диалога с привлечением всех заинтересованных сторон, включая собственника земельного участка. В свою очередь, Палата предпринимателей выразила готовность выступить площадкой для выработки взаимоприемлемых решений, способствующих защите прав и интересов субъектов малого и среднего бизнеса. Проблематика, затронутая на заседании, также охватывала вопросы получения прав на земельные участки через АО «СПК «Astana» и существующих барьеров для размещения павильонов уличной торговли. В адрес уполномоченных органов были направлены соответствующие рекомендации с целью повышения прозрачности и эффективности административных процедур.

#Астана #экономика #бизнес

Популярное

Все
Глава государства посетит Венгрию
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Более 2,5 млрд тенге выделили для ТЭЦ Кызылорды
Гвардейцы-фехтовальщики завоевали призовые места на международном Гран-при в Колумбии
С 1 июля рейсы из Алматы в Петропавловск не будут субсидироваться
Посвященный Шамши Калдаякову юбилейный концерт прошел в Алматы
Самолет совершил вынужденную посадку в степи
Фиктивные договоры заключали в крупнейшем вузе Шымкента
В СКО аграрии вышли в поля и задают темп посевной кампании
Бежавшего казахстанца экстрадировали из Саудовской Аравии
Более 20 тысяч человек посетили музеи Алматы
Фан-встреча с Димашем состоится в Лондоне
Лучшие производители кумыса приедут в Астану в июле
Более 90% организаций, оказывающих спецсоцуслуги, получили лицензии в РК
Бесплатное репетиторство для школьников предлагает внедрить костанайская студентка
У Джо Байдена диагностировали рак
Два международных наркоканала ликвидировали в Казахстане
Триумф казахстанских спортсменов на международной арене
В результате крушения парома в Нигерии погибло 37 человек
Наследие Ходжи Ахмета Яссауи и его влияние на общественно-политическую жизнь современного Казахстана
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Будущее – за цифровыми активами
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
40-градусная жара придет в Казахстан
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Реализацию крупных промышленных проектов обсудили в Правительстве РК
Более 450 рейсов задержаны в США
Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Наследного принца Абу-Даби торжественно встретили в Акорде
Петропавловский стадион «Карасай» реконструировали по стандартам УЕФА
Мексика подала в суд на Google из-за переименования Мексиканского залива на картах
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
Биткоин побил новый рекорд
Бесценное богатство из отходов
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трижды обманувший смерть

Читайте также

Создана Специальная экономическая зона «Актобе»
Экономика Казахстана демонстрирует позитивную динамику разв…
Автопром Казахстана демонстрирует уверенный рост и расширяе…
В области Абай презентован трехлетний план развития региона

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]