В Палате предпринимателей города Астаны состоялось Межотраслевое заседание отраслевых советов, на котором обсуждались проблемные вопросы, связанные с размещением павильонов и киосков вблизи крупных торговых объектов столицы, передает Kazpravda.kz

Фото: Атамекен

Центральной темой встречи стало обращение предпринимателей, обеспокоенных ситуацией вокруг принудительного освобождения земельных участков, на которых сегодня расположены объекты малой розничной торговли.

Ранее столичный суд вынес решение о сносе 12 торговых павильонов, размещённых у фасада Astana Mall. По информации акимата, объекты были установлены с нарушениями градостроительных, санитарных и противопожарных норм, а также без согласованных эскизных проектов. Владельцы павильонов, являющиеся арендаторами, выступили с просьбой не демонтировать сооружения, а предоставить возможность легализовать их деятельность. Впоследствии, несмотря на решение суда, районный акимат выразил готовность к компромиссу и предложил предпринимателям альтернативное размещение — за зданием торгового центра и вдоль его боковой части, при условии соблюдения всех необходимых градостроительных процедур.

Представитель одного из ИП Улукбек Душабаев озвучил коллективную позицию бизнеса, отметив, что владельцы киосков готовы инвестировать собственные средства в приведение объектов в соответствие с требованиями городского дизайн-кода, разработку эскизных проектов, а также подключение коммуникаций – при условии, что им будет разрешено сохранить свои торговые точки на прежнем месте.

Бизнес-сообщество Астаны выразило обеспокоенность тем, что устные обещания со стороны уполномоченных органов о сохранении павильонов не обладают юридической силой. В этой связи предприниматели предложили заключить медиативное соглашение между акиматом города и администрацией торгового центра Astana Mall. По их мнению, такой формат позволит закрепить договорённости документально и обеспечить правовую определённость для всех сторон.

Дополнительные разъяснения в ходе заседания дал заместитель руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны Габбас Бергалиев.

– Для сохранения торговых объектов на территории ТЦ необходимо изменить целевое назначение соответствующего земельного участка, который в настоящее время классифицирован как парковочная зона, – отметил чиновник. - Подать заявление на изменение назначения может только собственник участка – администрация Astana Mall.

Стороны сошлись во мнении, что урегулировать ситуацию возможно исключительно в рамках правового поля, избегая конфликтных сценариев. Предложение о медиации было поддержано представителями государственных органов как конструктивный механизм решения спорной ситуации.

По итогам обсуждения участники договорились о необходимости продолжения диалога с привлечением всех заинтересованных сторон, включая собственника земельного участка. В свою очередь, Палата предпринимателей выразила готовность выступить площадкой для выработки взаимоприемлемых решений, способствующих защите прав и интересов субъектов малого и среднего бизнеса. Проблематика, затронутая на заседании, также охватывала вопросы получения прав на земельные участки через АО «СПК «Astana» и существующих барьеров для размещения павильонов уличной торговли. В адрес уполномоченных органов были направлены соответствующие рекомендации с целью повышения прозрачности и эффективности административных процедур.