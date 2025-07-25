Столичные бизнесмены жалуются на неправомерный демонтаж вывесок и наружной рекламы

Ситуация
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Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Представители бизнес-сообщества Астаны в очередной раз обратились в столичную Палату предпринимателей с жалобой на действия сотрудников КГУ «Астана-Жарнама», сообщает корреспондент  Kazpravda.kz

Фото из архива акимата Астаны

По уверениям предпринимателей, сотрудники организации демонтируют вывески и наружную рекламу без предупреждения и согласования с владельцами бизнеса, что должно быть сделано обязательно, согласно требованиям Предпринимательского кодекса, Закона «О рекламе» и Дорожной карты по формированию и реализации единого архитектурно-художественного облика столицы.

– Действует Дорожная карта, согласованная компетентными госорганами, в которой оговорена вся процедура проведения демонтажей. Ею прописано предварительное уведомление либо предписание, установлен срок исполнения этих предписаний, а также то, что только по судебному решению имеют право производить демонтаж. Но на данный момент «Астана-Жарнама» действует без каких-либо законных оснований, – комментирует эксперт палаты предпринимателей Астаны Гульжайна Пернебай.

Причина демонтажа – оформление не соответствует дизайн-коду. Предприниматели говорят: такой подход больно бьет по карману: заказ и монтаж баннера или вывески обходится порой для владельца кафе или магазина в несколько сотен тысяч тенге. 

При этом заместитель директора КГУ «Астана-Жарнама» акимата г. Астаны Дулат Ермекбай утверждает: все делается в рамках закона. 

- Наши сотрудники по обследованию обходят жильцов, бизнесменов, беседуют с каждым индивидуально. После этого разрабатывается, совместно с ОСИ и КСК, концепция по размещению вывесок и рекламы конкретно для этого дома. Когда разработка готова, её отправляют сторонам для ознакомления. Этот процесс не происходит сразу, он занимает несколько месяцев, - говорит Дулат Ермекбай.

Бизнесмены заявляют: они не против соответствовать единым стандартам оформления города, но категорически не согласны с действиями КГУ «Астана-Жарнама». Обоснованы ли жалобы – предстоит разбираться надзорным органам. Если факты нарушения будут доказаны, ответственные понесут наказание.

#Астана #бизнес #вывески

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