Свет... на ветер

В городе давно никого не удив­ляют уличные фонари, горящие среди бела дня. Яркое солнце, безоблачное небо, летний зной под сорок градусов – а на отдельных улицах продолжают светиться десятки ламп, словно ночь и не кончалась.

Горожане регулярно размещают в социальных сетях фотографии и видеозаписи, задавая закономерный вопрос: кто оплачивает такую круглосуточную «иллюминацию»? Ответ очевиден – бюджет. Точнее, жители. Именно из городской казны, формирующейся в том числе за счет налоговых поступлений, оплачи­вается электроэнергия. И если фонари продолжают работать в светлое время суток из-за неисправности или сбоя в системе управления, это означает прямые дополнительные расходы.

Жительница Шымкента Ирина Петрушина рассказывает, что подобные случаи в городе далеко не единичны.

– Практически в любом районе Шымкента можно встретить фонари, которые горят днем, – говорит она. – Четыре дня подряд я наблюдала такую картину на улице Жастар. Продавец ближайшего магазина призналась, что освещение здесь не отключается уже давно. Соседи фотографировали, отправляли снимки в соответствующие службы, но ничего не изменилось. Тогда сама решила заняться решением вопроса. В акимате Туранского района пообещали направить бригаду для устранения неисправности. Однако и на следующий день ситуация осталась прежней.

Подобные случаи вызывают у горожан закономерное недоумение. С одной стороны, людей призывают бережнее относиться к энергоресурсам. С другой – электроэнергия расходуется впустую, а неисправности, судя по всему, не всегда устраняются оперативно. Кто контролирует работу системы наружного освещения и почему очевидные сбои остаются без внимания неделями?

Чтобы разобраться в ситуации, редакция «Казахстанской правды» направила запрос в управление энергетики и развития инфраструктуры Шымкента. Ответ ведомства оказался показателен.

Согласно данным управления, в городе насчитывается 6 714 улиц общей протяженностью почти 3 900 км, и все они обеспечены наружным освещением на 100%.

На балансе – около 65 тыс. светильников. Годовое потребление электроэнергии системой наружного освещения составляет около 64 млн киловатт-часов. При этом в управлении признают: работа фонарей в дневное время действительно имеет место. Причины называются техничес­кие – сбои датчиков освещенности, контроллеров, электрических сетей, а также плановые работы, настройка оборудования и погодные условия.

Фактически проблема не отрицается. Более того, обращения жителей по этому поводу поступают регулярно. Возникает логичный вопрос: если причины известны, а обращения фиксируются постоянно, почему ситуация повторяется из года в год?

По информации управления, в городе внедрена автоматизированная система диспетчеризации, позволяющая отслеживать работу сетей и выяв­лять отклонения. Причем работает она в режиме онлайн. Однако к ней подключено только 309 улиц из 654, находящихся в ведении ведомства, – менее половины, а если точнее – 47%. Остальная часть уличного освещения остается вне полноценного контроля.

При этом за последние два года поступило около 4 500 аварийных заявок по вопросам наружного освещения – более шести обращений в день. Это подтверждает регулярность сбоев и высокую нагрузку на систему. На этом фоне планы по внедрению умного освещения выглядят скорее перспективой, чем решением текущих проблем.

В управлении заявили, что отдельная оценка финансовых потерь от работы освещения в дневное время не проводится. Иными словами, объем дополнительных расходов бюджета не фиксируется. Нет и данных о суммарных потерях электроэнергии: при выявлении неисправностей подрядчики проводят ремонт, но экономический ущерб не рассчитывается.

Таким образом, в системе отсутствует базовый элемент управления – оценка стоимости потерь. Между тем даже приблизительные расчеты показывают: речь может идти о значительных суммах. Если предположить, что одновременно из-за неисправнос­тей или ошибок настройки в городе работают около тысячи фонарей мощностью 100 ватт каждый, то их суммарное потребление составляет около 100 киловатт в час.

При лишних пяти часах работы в сутки это около 500 киловатт-часов ежедневно, или более 182 тыс. киловатт-часов в год. При тарифе 35–40 тенге за киловатт-час это 6–7,3 млн тенге ежегодных расходов. Конечно, оценка основана на допущениях. Но официальных альтернативных расчетов в управлении, повторимся, нет.

За систему наружного освещения отвечают несколько структур. Часть объектов обслуживает ТОО «ABM-Building 2007» в рамках ГЧП, часть находится в ведении районных акима­тов. Модернизация в разные годы выполнялась разными подрядчиками. В результате ответственность распределена между несколькими субъектами. Формально механизмы контроля существуют, однако фактически сложно определить конкретного ответственного за результат.

В управлении отмечают, что к подрядчикам могут применяться меры ответственности, включая штрафы. В 2023 году один из них был оштрафован. При этом данные о нарушениях, связанных именно с дневной работой освещения, количестве штрафов и суммах компенсаций не раскрываются.

История с работающими днем фонарями выходит за рамки технических неисправностей. Это вопрос управления городской инфраструктурой и контроля бюджетных ресурсов.

– Когда потери не фиксируются, их масштаб невозможно оценить, – считает Ирина Петрушина. – Когда нет реальной стоимости проблемы, невозможно говорить об эффектив­ности решений. А при ответственности, распределенной между нес­колькими структурами, результат становится размытым.

Власти заявляют о стопроцентном обеспечении южного мегаполиса освещением, внедрении цифровых систем и круглосуточном мониторинге. Однако жители продолжают фиксировать одно и то же – светящие­ся средь бела дня фонари. Именно в этом разрыве между отчетностью и повседневной городской практикой и проявляется системная проблема.

Город продолжает безоглядно транжирить электроэнергию, не зная ее фактической стоимости. А пока эти потери не учитываются, они продолжают накапливаться в виде миллионов тенге, бессмысленно растворяющихся в дневном освещении.