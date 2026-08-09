Горело синим пламенем

Экология,Ситуация
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В минувшее воскресенье близ села Актас Талгарского райо­на произошло возгорание стихийной мусорной свалки, образовавшейся на территории промышленного карьера. По информации областного ДЧС, пожар был оперативно ликвидирован с привлечением спецтехники и личного состава противопожарных подразделений. При содействии местного акимата и частной компании территорию очистили от хлама, проведена рекультивация земельного участка.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Между тем это не первый случай возгорания твердых бытовых отходов, происходящий рядом с поселком Актас за последнее время. Так, 18 июля на расположенном здесь санитарном полигоне горел мусор. Огонь охватил площадь в 500 кв. м.

Как сообщила пресс-служба акимата Алматинской области, этот санитарный полигон разделен на две части. Одной из них на протяжении последних 10 лет управляет ТОО «Эко Сервис Групп», осуществляющее прием и сортировку бытовых отходов. Причем, по данным облакимата, компания ненадлежащим образом исполняет возложенные на нее обязательства.

А вот кто владеет другой половиной свалки (той, где и произошел пожар), местным властям неизвестно. В сообщении акимата указано лишь, что участок находится в частной собственности.

Сразу после пожара с инспекционной поездкой здесь побывал аким области Марат Султангазиев. Подчеркнув, что подобная безответственность представляет угрозу экологии и здоровью граж­дан, он поручил в кратчайшие сроки установить собственника земельного участка и привлечь его к ответственности в соответствии с законодательством.

Напомним: наша газета неоднократно сообщала об этой проблемной свалке, расположенной на стыке двух районов – Талгарского и Енбекшиказахского.

Каждое лето здесь происходит возгорание мусора, при этом запах гари отравляет все вокруг. Несколько лет подряд жители близлежащих сел и дачных массивов добивались закрытия полигона ТБО. Сельчане возмущались, что мусор здесь поджигают специально, чтобы не утилизировать по правилам.

Рядом течет речка Талгарка, проходит БАК (Большой Алматинский канал). То есть значителен риск заражения грунтовых вод, которыми поливают огороды, поля крестьянских хозяйств, поят домашний скот.

Еще в 2018 году земельный участок площадью 0,3 га был предоставлен в аренду ИП «Жан-Ару» под строительство мусороперерабатывающего завода. Однако предприниматели так и не приступили к сооружению объекта. Вместо этого устроили несанкционированную свалку, территория которой за несколько лет разрослась пятикратно – до полутора гектаров, глубина же залегания мусора достигла 30 м!

Однажды экологи произвели на полигоне замеры воздуха, почвы и воды. В результате было выявлено значительное превышение допустимой концентрации вредных веществ. Неоднократно нарушителей – ИП «Жан-Ару» и ТОО «Эко Сервис Групп» – наказывали крупными штрафами. В 2023 году специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области постановил лишить ИП «Жан-Ару» лицензии на эмиссию в окружающую среду, а также запретить деятельность субъекта по складированию и сортировке твердых бытовых отходов.

И вот теперь выясняется, что в громадный котлован продолжают­ сваливать мусор и отравлять окрестности. Причем делают это неизвестные лица…

#Талгар #свалка #возгорание #Актас

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