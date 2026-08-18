На месте медпункта – жилые дома

Ситуация
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Недавно в ходе личного приема граждан акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым прозвучала неприятная новость. Как рассказала местная жительница Анар Кадырбаева, долгие годы в селе Исаев Карасайского района не решается в опрос строительства врачебной амбулатории. При том что, согласно генплану, для медучреждения был выделен земельный участок площадью 30 соток.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Однако данная территория непонятным образом оказалась в частных руках, в одно время там начали даже строить жилые дома. Затем строительный процесс застопорился, пошли судебные разбирательства.

– Мы ждали года два, но теперь выяснилось, что участок продан, – недоумевала сельчанка. – Новые владельцы имеют на руках государственный акт на землю.

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, в рамках генерального плана населенного пункта на вышеуказанном земельном наделе планировалось строительство не только врачебной амбулатории, но и детского сада. В настоящее время спор рассматривается в суде.

Выслушав посетителей, аким области поручил главе Карасайского района разобраться в ситуа­ции и пообещал найти решение проблемы.

– Если будет установлено, что земельный участок приобретен незаконно, он должен быть возвращен государству, – отметил Марат Султангазиев. – Либо мы будем требовать, чтобы собственник самостоятельно построил на этой территории предусмотренные социальные объекты.

К слову, еще три года назад по жалобе местных жителей наша газета сообщала о проблеме отсутствия в селе Исаев медицинских условий («В такой тесноте и заразиться недолго», «Казах­станская правда» от 29.08.2023 г.). На тот момент в поселке проживало свыше 6 тыс. человек, функ­ционирующий там маленький медпункт площадью около 80 кв. м еле справлялся с растущей нагрузкой. В этом мы убедились, побывав в населенном пункте.

По словам сельчан, действующий фельдшерско-акушерский пункт, построенный в 80-е годы прошлого века, не отвечает требованиям современного медучреждения. Туалет медпункта расположен на улице, зимой персонал топит печку углем. В тесном помещении высока вероятность заражения инфекционными заболеваниями.

В связи с отсутствием необходимых условий большинство жителей села ездят лечиться в клиники райцентра Каскелена и Алматы. А это дополнительные затраты для семейного бюджета. Сельчане неоднократно обращались в Министерство здравоохранения и акимат области с просьбой построить в поселке поликлинику.

В том же 2023 году в акимате Елтайского сельского округа Карасайского района нам сообщили, что в рамках механизма ГЧП рассматривается проект строительства в селе Исаев многопрофильной врачебной амбулатории. Имеется земельный участок, оформлен госакт. Осталось выделить бюджетные средства и найти частного партнера, который займется возведением объекта.

Как заверили нас тогда чиновники, проект не будет отложен в долгий ящик, поскольку проблема нехватки медицинских услуг обострилась и население села Исаев интенсивно растет. Но, видимо, что-то пошло не так…

#село #аким #медпункт #Марат Султангазиев #Исаев

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