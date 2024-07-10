Лудомания не щадит ни молодежь, ни взрослых - блогер

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Эксперт подчеркнул, что в Казахстане насчитывается около 350 тысяч людей, страдающих лудоманией, которые регулярно участвуют в азартных играх и делают ставки. Эта зависимость разрушает жизни, приводит к разводам, преступлениям и даже самоубийствам.

«Лудомания – страшная болезнь, которая не щадит ни молодежь, ни взрослых. Она лишает людей всех средств к существованию, порождает бесконечные долги и семейные конфликты. Каждый пятый из молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет в нашей стране страдает от этой пагубной привычки. Я лично знаю людей, которые потеряли более 15 миллионов тенге и оказались в долгах. К счастью, они прекратили свои азартные игры, но до сих пор выплачивают долги», – написал он в Facebook.

Также он добавил, что правительство Казахстана начало активно бороться с лудоманией, принимая важные законодательные меры. На национальном Курултае 14-15 марта президент Токаев поручил принять закон по борьбе с лудоманией до конца парламентской сессии. Этот законопроект, инициированный фракцией партии Amanat, прошел обе палаты парламента и 8-го июля был подписан президентом.

«Закон по борьбе с лудоманией вводит строгие ограничения на участие в азартных играх. В обновленный список лиц, которым запрещено участвовать в азартных играх, включены должники из Единого реестра, государственные служащие, военнослужащие и руководители бюджетных организаций. Нарушение этого запрета грозит увольнением с работы», – пишет он.

На его взгляд, такие меры, хотя и являются важным шагом в борьбе с лудоманией, но решают проблему лишь частично.