Лудомания не щадит ни молодежь, ни взрослых - блогер

Блогер Канат Оспанов в соцсетях поделился своим мнением о новом законе против лудомании, сообщает Kazpravda.kz
Эксперт подчеркнул, что в Казахстане насчитывается около 350 тысяч людей, страдающих лудоманией, которые регулярно участвуют в азартных играх и делают ставки. Эта зависимость разрушает жизни, приводит к разводам, преступлениям и даже самоубийствам.
«Лудомания – страшная болезнь, которая не щадит ни молодежь, ни взрослых. Она лишает людей всех средств к существованию, порождает бесконечные долги и семейные конфликты. Каждый пятый из молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет в нашей стране страдает от этой пагубной привычки. Я лично знаю людей, которые потеряли более 15 миллионов тенге и оказались в долгах. К счастью, они прекратили свои азартные игры, но до сих пор выплачивают долги», – написал он в Facebook.
Также он добавил, что правительство Казахстана начало активно бороться с лудоманией, принимая важные законодательные меры. На национальном Курултае 14-15 марта президент Токаев поручил принять закон по борьбе с лудоманией до конца парламентской сессии. Этот законопроект, инициированный фракцией партии Amanat, прошел обе палаты парламента и 8-го июля был подписан президентом.
«Закон по борьбе с лудоманией вводит строгие ограничения на участие в азартных играх. В обновленный список лиц, которым запрещено участвовать в азартных играх, включены должники из Единого реестра, государственные служащие, военнослужащие и руководители бюджетных организаций. Нарушение этого запрета грозит увольнением с работы», – пишет он.
На его взгляд, такие меры, хотя и являются важным шагом в борьбе с лудоманией, но решают проблему лишь частично.
«Запреты на уровне отдельных групп населения помогают тем, кто уже страдает от этого недуга, но не предотвращают потенциальную угрозу для тех, кто еще не начал увлекаться азартными играми. Для полного искоренения проблемы необходимо рассмотреть возможность полного запрета на азартные игры. Таким образом, мы сможем защитить всех граждан от негативных последствий, связанных с азартными играми, и создать более безопасную и здоровую общественную среду», – подытожил Канат Оспанов.