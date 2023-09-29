Свет от энергии солнца

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Ксения Черника, Туркестанская область

В Отырарском районе запущена современная солнечная электростанция «Шаульдер».

фото пресс-службы облакимата

Это важный объект, построенный за счет инвестиций итальянской компании Plenitude (Eni). Строительство электростанции мощностью 50 МВт осуществили специалисты дочернего предприятия компании – ТОО «Arm Wind». Ими смонтировано более 93 тыс. солнечных панелей, объединенных в локальную сеть через линию электропередачи протяженностью в 7,5 км.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды назвал запуск солнечной станции важным шагом в развитии региона и подчеркнул, что возобновляемые источники энергии эффективны в борьбе с изменением климата.

Регион способен обеспечить собственными генерирующими мощностями только треть от потребности в электроэнергии. Альтернативные источники помогают увеличить собственное производство, в том числе и за счет развития ВИЭ. К слову, солнечная станция «Шаульдер» стала 25-м объектом возобновляе­мой энергии, общая мощность которых составляет 362 МВт.

Посол Италии в Республике Казахстан Марко Альберти, принявший участие в церемонии ввода объекта в эксплуатацию, отметил, что деловые связи между двумя государствами будут укрепляться. Он подчеркнул, что солнечная электростанция в Отырарском районе строилась с применением новейших технологий. Она придаст импульс промышленному развитию Туркестанской области, уменьшит выбросы углерода в воздух и тем самым внесет свой вклад в улучшение региональной экологической ситуации.

Проект сопровождало ТОО «Turkistan invest». Работы по его реализации начались в 2021 году. На момент строительства было занято около 300 местных жителей. Постоянную работу на солнечной электростанции получили полсотни человек, среди которых есть и местные специалисты.

#Солнечная электростанция #Шаульдер #Отырарский район

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