Свыше 700 предупреждений выдано акиматам о неготовности к пожароопасному периоду

Чрезвычайные ситуации
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Как отметили в МЧС, согласно прогнозу Казгидромета, лето ожидается засушливым

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акиматам выданы свыше семисот предупреждений о недостаточной готовности к пожароопасному периоду. Об этом на заседании Правительства доложил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев, сообщает Kazpravda.kz

Как он отметил, согласно прогнозу Казгидромета, лето ожидается засушливым, с высоким травостоем, тем самым сохраняются повышенные риски пожарной опасности.

Премьер-министр поставил задачу перед Министерством экологии совместно с акиматами продолжить работу по дальнейшему оснащению природоохранных и лесных учреждений.

Также вместе с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, компанией «Казахтелеком» необходимо увеличить охват системами раннего обнаружения пожаров, моделирования ситуаций развития пожаров и алгоритмов их тушения. Дано поручение по разработке соответствующего плана-графика и утверждению его в Правительстве, обеспечению исполнения.

Акиматам поручено подготовить источники воды для водозабора и обеспечить необходимые запасы ГСМ для противопожарной работы.

«Акиматам надо продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований в населенных пунктах. Также следует обеспечить в регионах необходимые запасы горюче-смазочных материалов для возможного привлечения воздушных судов. Нужно подготовить источники воды для водозабора пожарными автомобилями и вертолетами», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Исполнение поручений необходимо обеспечить в срок до 10 мая.

#МЧС #акиматы #пожары

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